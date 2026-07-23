Gradonačelnik Šapić: Rešavamo saobraćajne probleme, Beograd postaje protočniji i infrastrukturno bogatiji

Telegraf pre 46 minuta  |  Telegraf.rs
Gradonačelnik Šapić: Rešavamo saobraćajne probleme, Beograd postaje protočniji i infrastrukturno bogatiji

Mi smo prva Gradska uprava koja je otvorila mnoge teme i sprovela najvažnije kapitalne mere – besplatan javni prevoz, đačka pomoć i besplatni vrtići poručio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić na redovnoj konferenciji u Starom dvoru.

On je izneo nekoliko novih saobraćajnih rešenja koji bi trebalo da počnu da se realizuju na zimu ove godine i budu završeni krajem 2027. ili početkom 2028. godine zahvaljujući kojima će naš grad biti saobraćajno protočniji, kvalitetniji i infrastrukturno bogatiji. On je istakao da Beograd živi svoj istorijski momenat u svakom pogledu te da kada se budu za ove dve godine završili planirani projekti, Beograd neće u potpunosti biti isti grad na koji smo navikli, menja
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