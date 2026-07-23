I dalje raste broj žrtava katastrofalnih zemljotresa u Venecueli: Pomoć dobilo 128.000 porodica

U izveštaju koji je podneo predsednik Narodne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez, navedeno je da je broj poginulih u razornim zemljotresima porastao na 5.346, povređenih je 16.740, prenosi TV Globovision.

Rodrigez je rekao da je 128.000 porodica dobilo pomoć i da je u pogođenim područjima zaposleno više od 30.000 ljudi. "Ukupno 2.278 međunarodnih spasilaca ostaje aktivno u zemlji kao deo kontingenta za podršku nakon zemljotresa koji su pogodili Venecuelu", objavio je Rodrigez. Kako je istakao, napori podrške uključuju raspoređivanje 30.989 pripadnika bezbednosnih službi i 31.745 volontera, što je omogućilo ukupno 6.462 spasavanja ljudi u područjima pogođenim