Julski ultimatum: Kako su Beč i Berlin već odlučili rat, a Srbija pokušala da ga izbegne

Telegraf pre 27 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Julski ultimatum: Kako su Beč i Berlin već odlučili rat, a Srbija pokušala da ga izbegne

Poslanik Austrougarske monarhije u Kraljevini Srbiji, baron fon Gizl, predao je 23. jula 1914. godine, u 18 časova, srpskoj Vladi spisak zahteva zvaničnog Beča, poznat kao Julski ultimatum.

Bila je to uvertira u napad Austrougarske na Srbiju, čime je započeo Prvi svetski rat. U ime srpske kraljevske Vlade barona Gizla je tada u zdanju Ministarstva inostranih dela primio Lazar Paču, dugogodišnji ministar finansija Kraljevine Srbije, tada u svojstvu zastupnika Nikole Pašića, predsedavajućeg Saveta ministara. Predočeni zahtevi bili su optužba, u deset tačaka, da je zvanični Beograd, navodno, tolerisao kako propagandnu tako i drugu podrivačku aktivnost
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