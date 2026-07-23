Ko je Una Štrasen, prvi rival Partizana na putu ka Evropi: Crnogorci daju pečat, nešto baš drugačije na Zapadu

Telegraf pre 52 minuta  |  Telegraf.rs
Ko je Una Štrasen, prvi rival Partizana na putu ka Evropi: Crnogorci daju pečat, nešto baš drugačije na Zapadu

Ko je zapravo UNA Štrasen?

Fudbaleri Partizana ovog četvrtka započinju svoju evropsku priču za sezonu 2025/26 u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije duelom protiv malo poznatog kluba iz Luksemburga UNA Štrasen. Prvi okršaj igra se na stadionu u Humskoj ulici, a prodaja karata za susret za sada ide dobro, prema poslednjim podacima. Na prvi pogled, lako se može zaključiti da bi sve osim slavlja crno-belih bilo prvoklasno iznenađenje, ali sa dozom opreza navijači dočekuju svaki
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Oglasili se iz Humske! Imaju važnu poruku za navijače Partizana

Oglasili se iz Humske! Imaju važnu poruku za navijače Partizana

Večernje novosti pre 33 minuta
Partizan se pohvalio prodajom ulaznica pred Unu Štrasen: Do podneva je otišlo 10.000 karata

Partizan se pohvalio prodajom ulaznica pred Unu Štrasen: Do podneva je otišlo 10.000 karata

Telegraf pre 1 sat
Apel Partizana navijačima: Platili smo preko milion i po evra, nemojte štetiti klubu

Apel Partizana navijačima: Platili smo preko milion i po evra, nemojte štetiti klubu

Danas pre 1 sat
Partizan pročeo sa prodajom sezonskih karata

Partizan pročeo sa prodajom sezonskih karata

Sport klub pre 1 sat
"Za 10 godina kažnjeni smo 1.500.000 evra": Partizan se hitno obratio svojim navijačima

"Za 10 godina kažnjeni smo 1.500.000 evra": Partizan se hitno obratio svojim navijačima

Mondo pre 2 sata
Partizan dočekuje Unu Štrasen pred praznom istočnom tribinom

Partizan dočekuje Unu Štrasen pred praznom istočnom tribinom

Politika pre 2 sata
Partizan uputio hitan apel navijačima: „Podrži klub, navijaj za njega – nemoj mu nanositi štetu!“

Partizan uputio hitan apel navijačima: „Podrži klub, navijaj za njega – nemoj mu nanositi štetu!“

Hot sport pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanLuksemburgFk Partizan

Sport, najnovije vesti »

Obnovljen sportski teren u Teferiču u Kragujevcu

Obnovljen sportski teren u Teferiču u Kragujevcu

Serbian News Media pre 2 minuta
Karte za Evropski spektakl puštene u prodaju: Zvezda pozvala navijače da ispune Marakanu protiv Larna!

Karte za Evropski spektakl puštene u prodaju: Zvezda pozvala navijače da ispune Marakanu protiv Larna!

Hot sport pre 13 minuta
Stav regiona: Treća rekonstrukcija Vlade Crne Gore, nakit vredan 5.500 evra otkriven na aerodromu u Skoplju

Stav regiona: Treća rekonstrukcija Vlade Crne Gore, nakit vredan 5.500 evra otkriven na aerodromu u Skoplju

Newsmax Balkans pre 13 minuta
Novi plejmejker stigao u Partizan (VIDEO)

Novi plejmejker stigao u Partizan (VIDEO)

Danas pre 8 minuta
Još jedno odlaganje u Superligi Srbije: Zvezda sledila primer Železničara, pomerila meč protiv Radnika

Još jedno odlaganje u Superligi Srbije: Zvezda sledila primer Železničara, pomerila meč protiv Radnika

Dnevnik pre 13 minuta