Ko je Una Štrasen, prvi rival Partizana na putu ka Evropi: Crnogorci daju pečat, nešto baš drugačije na Zapadu

Ko je zapravo UNA Štrasen?

Fudbaleri Partizana ovog četvrtka započinju svoju evropsku priču za sezonu 2025/26 u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije duelom protiv malo poznatog kluba iz Luksemburga UNA Štrasen. Prvi okršaj igra se na stadionu u Humskoj ulici, a prodaja karata za susret za sada ide dobro, prema poslednjim podacima. Na prvi pogled, lako se može zaključiti da bi sve osim slavlja crno-belih bilo prvoklasno iznenađenje, ali sa dozom opreza navijači dočekuju svaki