Miroslav Tanjga se nije pojavio na konferenciji posle meča Vojvodina - Ajaks, stiglo objašnjenje Novosađana

Telegraf pre 1 dan  |  Telegraf.rs
Miroslav Tanjga se nije pojavio na konferenciji posle meča Vojvodina - Ajaks, stiglo objašnjenje Novosađana

Fudbaleri Vojvodine večeras su doživeli jako težak poraz od ekipe Ajaksa rezultatom 1:4 u prvom od dva meča kvalifikacija za Ligu konferencija, čime je holandski klub prišao jako blizu prolaska dalje u narednu fazu takmičenja.

Nije to bio dobar rezultat po Vojvodinu, koja je očekivala mnogo više od evropske odiseje ovog leta, dodatno se i pojačala, a na kraju će sve verovatno završiti posle samo četiri utakmice. Nakon meča se očekivalo da trener Vojvodine, Miroslav Tanjga da svoje utiske o odigranoj utakmici u Novom Sadu, ali je potom stigla informacija sa lica mesta da on neće biti tu da da izjavu medijima. Prema protokolu UEFA, trener ili predstavnik stručnog štaba domaće ekipe treba
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Objašnjenje iz Voše: Evo zašto Tanjga nije izašao pred novinare

Objašnjenje iz Voše: Evo zašto Tanjga nije izašao pred novinare

Sport klub pre 1 dan
Kapiten Partizana: Kad na klupi imamo ovakvu legendu

Kapiten Partizana: Kad na klupi imamo ovakvu legendu

Sport klub pre 1 dan
Saša Ilić: "Niko me nije oduševio"

Saša Ilić: "Niko me nije oduševio"

Mondo pre 1 dan
(Video) Poker Partizana za korak ka trećoj rundi: Una Štrasen bez šanse u Humskoj

(Video) Poker Partizana za korak ka trećoj rundi: Una Štrasen bez šanse u Humskoj

Dnevnik pre 1 dan
Partizanov Slovenac oduševljen: "Uvek sam nasmejan, ali danas još više!" VIDEO

Partizanov Slovenac oduševljen: "Uvek sam nasmejan, ali danas još više!" VIDEO

B92 pre 1 dan
Partizanov "poker" golova u Humskoj – Zubairu i društvo ubedljivi protiv Luksemburžana

Partizanov "poker" golova u Humskoj – Zubairu i društvo ubedljivi protiv Luksemburžana

RTS pre 2 sata
Saša Ilić za RTS: Bilo je stvari koje igrači Partizana ne bi trebalo da rade

Saša Ilić za RTS: Bilo je stvari koje igrači Partizana ne bi trebalo da rade

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalUEFAVojvodinaNovi SadAjaxFK VojvodinaAjaks

Sport, najnovije vesti »

Selektor Veljko Paunović i Dušan Tadić zajedno u Novom Sadu (FOTO)

Selektor Veljko Paunović i Dušan Tadić zajedno u Novom Sadu (FOTO)

Danas pre 1 sat
Građani potvrdili najskuplje pojačanje u istoriji: Mančester siti doveo Eliota Andersona za rekordnih 116 miliona funti

Građani potvrdili najskuplje pojačanje u istoriji: Mančester siti doveo Eliota Andersona za rekordnih 116 miliona funti

Kurir pre 16 minuta
Trese se FIFA! Norveška sprema prijavu zbog odluke donete posle Trampove intervencije

Trese se FIFA! Norveška sprema prijavu zbog odluke donete posle Trampove intervencije

Kurir pre 46 minuta
Saša Ilić: „Treba nam vremena da Partizan bude onakav kakav želim“

Saša Ilić: „Treba nam vremena da Partizan bude onakav kakav želim“

Danas pre 1 sat
Tanjga: „Zaslužena pobeda, možda malo previsoka“

Tanjga: „Zaslužena pobeda, možda malo previsoka“

Danas pre 2 sata