Miroslav Tanjga se nije pojavio na konferenciji posle meča Vojvodina - Ajaks, stiglo objašnjenje Novosađana

Fudbaleri Vojvodine večeras su doživeli jako težak poraz od ekipe Ajaksa rezultatom 1:4 u prvom od dva meča kvalifikacija za Ligu konferencija, čime je holandski klub prišao jako blizu prolaska dalje u narednu fazu takmičenja.

Nije to bio dobar rezultat po Vojvodinu, koja je očekivala mnogo više od evropske odiseje ovog leta, dodatno se i pojačala, a na kraju će sve verovatno završiti posle samo četiri utakmice. Nakon meča se očekivalo da trener Vojvodine, Miroslav Tanjga da svoje utiske o odigranoj utakmici u Novom Sadu, ali je potom stigla informacija sa lica mesta da on neće biti tu da da izjavu medijima. Prema protokolu UEFA, trener ili predstavnik stručnog štaba domaće ekipe treba