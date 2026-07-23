Žena pokušala da se parkira, pa završila na terasi tuđe kuće! Snimci zgranuli reagion, ima i povređenih

Telegraf pre 1 dan  |  Telegraf.rs
Žena pokušala da se parkira, pa završila na terasi tuđe kuće! Snimci zgranuli reagion, ima i povređenih

Na području Cerknice u Sloveniji dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene dve osobe.

Prema prvim informacijama slovenačke policije, do nesreće je najverovatnije došlo usled nepravilnog postupanja vozačice putničkog automobila, dok nadležni organi i dalje intenzivno sprovode istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok događaja, piše portal 24ur.com. Prema navodima policije, ona je prilikom izlaska sa parking prostora načinila nepravilan manevar, usled čega je vozilom skrenula van kolovoza i završila na terasi koja se nalazi uz samu
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