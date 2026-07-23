Novo lice u Barseloni: Katalonci doveli bivšeg igrača Mege

Večernje novosti pre 3 sata
Novo lice u Barseloni: Katalonci doveli bivšeg igrača Mege

BARSELONA je nastavila sa rekonstrukcijom tima za sezonu 2026/27, pa je ovog četvrtka stiglo novo pojačanje.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages U pitanju je poljski košarkaš Aleksander Balcerovski koji je sa Kataloncima produžio ugovor do 2028. godine. Ovaj 25-godišnji centar je u Barselonu stigao iz Unikahe, a ranije je igrao i za Panatinaikos, Megu i Gran Kanariju. Pored njega klub iz Španije je angažovao Stenlija Umudea, Ogasitna Ubala, Umodžu Gibsona, Džoša Niba, Džastina Robinsona i Olivijea Nkamuu. El Barça suma talent: Balcerowski és culer. pic.twitter.com/XfMFWwsusD
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Zvanično, Alesandro Pajola je novi košarkaš Partizana

Zvanično, Alesandro Pajola je novi košarkaš Partizana

Telegraf pre 1 dan
Valensija se pojačala iz NBA, Amerikanac nije igrao u Evroligi

Valensija se pojačala iz NBA, Amerikanac nije igrao u Evroligi

Nova pre 2 sata
Valensija dovela NBA zver! Mohamed Gej stiže da pravi razliku

Valensija dovela NBA zver! Mohamed Gej stiže da pravi razliku

Kurir pre 3 sata
Italijani o transferu Pajole: "Partizan iskoristio priliku"

Italijani o transferu Pajole: "Partizan iskoristio priliku"

B92 pre 4 sati
Slovenac doveo "domaćeg" Poljaka u Barselonu

Slovenac doveo "domaćeg" Poljaka u Barselonu

B92 pre 4 sati
Ko je Alesandro Pajola, novi šraf u mašineriji Partizana? Saletov čovek od poverenja, defanzivni pit-bul i savršeni igrač…

Ko je Alesandro Pajola, novi šraf u mašineriji Partizana? Saletov čovek od poverenja, defanzivni pit-bul i savršeni igrač zadatka

Nova pre 5 sati
Veliko pojačanje: Barselonina ozbiljna akvizicija pod košem!

Veliko pojačanje: Barselonina ozbiljna akvizicija pod košem!

Hot sport pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaBarselonaPanatinaikosTwitterŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Selektor Veljko Paunović i Dušan Tadić zajedno u Novom Sadu (FOTO)

Selektor Veljko Paunović i Dušan Tadić zajedno u Novom Sadu (FOTO)

Danas pre 1 sat
Građani potvrdili najskuplje pojačanje u istoriji: Mančester siti doveo Eliota Andersona za rekordnih 116 miliona funti

Građani potvrdili najskuplje pojačanje u istoriji: Mančester siti doveo Eliota Andersona za rekordnih 116 miliona funti

Kurir pre 16 minuta
Trese se FIFA! Norveška sprema prijavu zbog odluke donete posle Trampove intervencije

Trese se FIFA! Norveška sprema prijavu zbog odluke donete posle Trampove intervencije

Kurir pre 46 minuta
Saša Ilić: „Treba nam vremena da Partizan bude onakav kakav želim“

Saša Ilić: „Treba nam vremena da Partizan bude onakav kakav želim“

Danas pre 1 sat
Tanjga: „Zaslužena pobeda, možda malo previsoka“

Tanjga: „Zaslužena pobeda, možda malo previsoka“

Danas pre 2 sata