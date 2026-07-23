Novo lice u Barseloni: Katalonci doveli bivšeg igrača Mege

BARSELONA je nastavila sa rekonstrukcijom tima za sezonu 2026/27, pa je ovog četvrtka stiglo novo pojačanje.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages U pitanju je poljski košarkaš Aleksander Balcerovski koji je sa Kataloncima produžio ugovor do 2028. godine. Ovaj 25-godišnji centar je u Barselonu stigao iz Unikahe, a ranije je igrao i za Panatinaikos, Megu i Gran Kanariju. Pored njega klub iz Španije je angažovao Stenlija Umudea, Ogasitna Ubala, Umodžu Gibsona, Džoša Niba, Džastina Robinsona i Olivijea Nkamuu. El Barça suma talent: Balcerowski és culer. pic.twitter.com/XfMFWwsusD