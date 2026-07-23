Ništa novo: Vučić kaže parlamentarni u oktobru ili novembru, predsednički kasnije

Vranje news pre 6 sati  |  Vranjenews
Ništa novo: Vučić kaže parlamentarni u oktobru ili novembru, predsednički kasnije

Vranje - Aleksandar Vučić, davalac ostavke na mesto predsednika Srbije u pokušaju, najavio je u četvrtak da će pre "kraja godine biti održani parlamentarni izbori - u oktobru ili novembru", dok će izbori za šefa države biti "nešto kasnije". "Ne mogu sam to da učinim.

Pošto vlada obavesti parlament, ja raspisujem izbore", rekao je Vučić posle sastanka sa češkim premijerom Andrejom Babišem, odgovarajući na pitanje kada će izbori biti održani. Ako će se održavati u oktobru ili novembru, moraju biti raspisani u septembru ili oktobru, izjavio je Vučić. "Još nemamo tačan datum ali sam još prošle godine rekao da će do kraja 2026. godine biti održani izbori i svoju reč držim, a na narodu je da iskaže slobodnu volju", kazao je
Otvori na vranjenews.rs

Povezane vesti »

"Za očekivati je da izbori budu u oktobru ili novembru" Vučić o vanrednom izlasku na birališta: "Rekao sam da će biti do kraja…

"Za očekivati je da izbori budu u oktobru ili novembru" Vučić o vanrednom izlasku na birališta: "Rekao sam da će biti do kraja 2026, ja svoju reč držim" (video)

Blic pre 1 dan
„Češki Donald Tramp“ u poseti Beogradu: Ime Andreja Babiša se našlo i u Pandorinim papirima, a upravo je pod najnovijom…

„Češki Donald Tramp“ u poseti Beogradu: Ime Andreja Babiša se našlo i u Pandorinim papirima, a upravo je pod najnovijom istragom EU

Nova pre 4 sati
Mali predstavio projekat "Ekspo 2027" premijeru Češke, prisustvovao i Macut (video)

Mali predstavio projekat "Ekspo 2027" premijeru Češke, prisustvovao i Macut (video)

Blic pre 4 sati
Životni standard u Srbiji za 10 godina: Veće plate i BDP, ali zaostatak za EU ostaje

Životni standard u Srbiji za 10 godina: Veće plate i BDP, ali zaostatak za EU ostaje

Radio 021 pre 4 sati
Mali predstavio projekat EXPO 2027 premijeru Češke: "Temelji za još ubrzaniji privredni rast" VIDEO

Mali predstavio projekat EXPO 2027 premijeru Češke: "Temelji za još ubrzaniji privredni rast" VIDEO

B92 pre 4 sati
Vučić: Najvažnije da budemo deo jedinstvenog tržišta EU; Babiš: Srbija ima podršku za Šengen i članstvo u EU

Vučić: Najvažnije da budemo deo jedinstvenog tržišta EU; Babiš: Srbija ima podršku za Šengen i članstvo u EU

RTV pre 6 sati
Češki i sprski privrednici: Veliki potencijal za unapređenje saradnje u više oblasti

Češki i sprski privrednici: Veliki potencijal za unapređenje saradnje u više oblasti

RTV pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVranjeParlamentarni izboriIzbori

Politika, najnovije vesti »

Naprednjaci pojačavaju kampanju

Naprednjaci pojačavaju kampanju

Radar pre 56 minuta
Tramp je u Vučiću našao novog Orbana

Tramp je u Vučiću našao novog Orbana

Radar pre 56 minuta
Vukadinović: Studentska lista je porasla do blizu 40 odsto, grupacija SNS, SPS i radikala između 42 i 44 odsto

Vukadinović: Studentska lista je porasla do blizu 40 odsto, grupacija SNS, SPS i radikala između 42 i 44 odsto

Danas pre 1 sat
EU poziva na uzdržavanje od pritiska na Sudski savet Kosova zbog srpskih sudija

EU poziva na uzdržavanje od pritiska na Sudski savet Kosova zbog srpskih sudija

Danas pre 1 sat
Janjić: Sednica o nepoverenju Vladi kako bi vlast do raspisivanja izbora imala sve karte u rukama

Janjić: Sednica o nepoverenju Vladi kako bi vlast do raspisivanja izbora imala sve karte u rukama

Danas pre 4 sati