Ništa novo: Vučić kaže parlamentarni u oktobru ili novembru, predsednički kasnije

Vranje - Aleksandar Vučić, davalac ostavke na mesto predsednika Srbije u pokušaju, najavio je u četvrtak da će pre "kraja godine biti održani parlamentarni izbori - u oktobru ili novembru", dok će izbori za šefa države biti "nešto kasnije". "Ne mogu sam to da učinim.

Pošto vlada obavesti parlament, ja raspisujem izbore", rekao je Vučić posle sastanka sa češkim premijerom Andrejom Babišem, odgovarajući na pitanje kada će izbori biti održani. Ako će se održavati u oktobru ili novembru, moraju biti raspisani u septembru ili oktobru, izjavio je Vučić. "Još nemamo tačan datum ali sam još prošle godine rekao da će do kraja 2026. godine biti održani izbori i svoju reč držim, a na narodu je da iskaže slobodnu volju", kazao je