Evropska komisija: Gugl kažnjen na 890 miliona evra zbog monopola

Evropska komisija je saopštila da je komapnija Gugl kažnjena za kršenje pravila pretraživanja i pravila u vezi sa trgovinom aplikacija na 890 miliona evra. Iz kompanije kažu kazna je „degradacija proizvoda"

Evropska komisija je saopštila da je kompanija Gugl kažnjena sa 460 miliona evra zbog kršenja pravila koja se odnose na pretraživanje, kao i sa 430 miliona evra zbog kršenja pravila u vezi sa trgovinom aplikacija. Brisel je ocenio da je Gugl u pretragama davao prednost sopstvenim uslugama poput Gugl pleja i ponuda za hotele u odnosu na usluge konkurenata. Evropska komisija je kompaniji naložila da postupa pravično i nediskriminatorno prema uslugama trećih strana ,