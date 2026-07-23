Ko prvi turističkom vaučeru, njegov vaučer

Penzionerima će biti podeljeno 30.000 turističkih vaučera od kojih svaki vredi 10.000 dinara. Ali, ne mogu da ih dobiju svi penzioneri. Ko, gde, kada i kako može da se prijavi za vaučere

Vlada Srbije usvojila je uredbu koja se odnosi na besplatne vaučere za odmor u Srbiji koja definiše načinu njihove dodele i korišćenje. Ova mera trebalo bi da podstakne i unapredi domaći turizma, saopštio je ministar finansija Siniša Mali na svom Instagram profilu. I dodao da je to samo deo paketa mera pomoći koje je Vlada Srbije namenila građinama (tj. biračima), da njegova ukupna vrednost iznosi 600 miliona evra. Vaučeri su namenjeni penzionerima čija penzija ne