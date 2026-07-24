Porsche seče troškove, na udaru hiljade radnih mesta

Auto blog pre 1 sat  |  Index.hr / Motor1.com
Porsche seče troškove, na udaru hiljade radnih mesta

Porsche bi uskoro mogao da krene u novi krug smanjenja troškova, a to uključuje i nove otkaze Nakon već najavljenih 3900 otkaza, nemački mediji pišu da uprava razmatra ukidanje dodatnih 5000 radnih mesta, a na stolu su navodno i mere poput smanjenja plata.

Razlog je sve lošija prodaja i period u kojem će ponuda modela biti značajno siromašnija nego do sada. Nemački proizvođač prolazi kroz jedan od najizazovnijih perioda poslednjih godina. Nakon rekordne 2023., kada je kupcima isporučio 320.221 automobil, Porsche je prošle godine pao na 279.449 prodatih vozila. Silazni trend se nastavio i ove godine. U prvih šest meseci globalna potražnja je pala za 15 posto, a posebno zabrinjava nastavak pada prodaje na kineskom
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