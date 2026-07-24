Mali o ukidanju američkih carina Srbiji: "Veoma dobra vest, slede nova ulaganja i nova radna mesta"

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da odluka američke administracije, da carinske tarife za Srbiju od noćas budu nula posto, predstavlja pozitivan signal za dalje unapređenje ekonomskih odnosa između Srbije i SAD.

"Sjajne vesti za Republiku Srbiju danas stižu iz SAD. Naime, kako je saopštio predsednik Aleksandar Vučić američke carinske tarife za Srbiju, od noćas po našem vremenu, biće nula posto i tako će biti dok traju naši razgovori. Dakle, u trenutku kada američka administracija uvodi novu rundu carina na robu iz desetine zemalja širom sveta, istovremeno ukida tarife za Srbiju. "Današnja odluka o američke administracije predstavlja pozitivan signal za dalje unapređenje