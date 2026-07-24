Napad je izveden: Odjekuju sirene! "Na meti smo raketa i dronova"

B92 pre 37 minuta
Napad je izveden: Odjekuju sirene! "Na meti smo raketa i dronova"

Bahrein i Kuvajt saopštili su jutros da su meta iranskih napada raketama i dronovima.

U Bahreinu su aktivirane sirene za vazdušnu opasnost samo nekoliko sati nakon što je američka vojska saopštila da je okončala trinaestu noć udara na Iran, prenela je Al Džazira. Kuvajtska vojska je saopštila da je tokom noći aktivirala protivvazdušnu odbranu da bi se suprotstavila iranskim napadima raketama i dronovima. Kuvajt je jedna od nekoliko zemalja Zaliva koje su se našle na meti iranskih napada otkako su pre dve sedmice ponovo izbili sukobi između
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