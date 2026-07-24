Pojavio se snimak haosa nakon koncerta Slađe Alegro i Ace Lukasa: Masovna tuča u Nikšiću VIDEO

B92 pre 1 sat
Pojavio se snimak haosa nakon koncerta Slađe Alegro i Ace Lukasa: Masovna tuča u Nikšiću VIDEO

Posle nastupa Slađe Alegro i Ace Lukasa u Nikšiću izbila je masovna tuča u kojoj je povređeno više osoba, uključujući i jednog policajca, a dramatičan snimak obračuna, na kojem lete i staklene flaše, osvanuo je na društvenim mrežama.

Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio oko 1.20 časova u zatvorenom delu Trim centra, kada je policiji prijavljeno narušavanje javnog reda i mira. Po dolasku na lice mesta, pripadnici Odeljenja bezbednosti Nikšić zatekli su veći broj osoba koje su učestvovale u fizičkom obračunu, javljaju mediji. Kako se sumnja, učesnici sukoba međusobno su se udarali rukama, nogama, ali i različitim predmetima, dok se na snimcima koji kruže društvenim mrežama može
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