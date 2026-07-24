Pronađena devojčica iz Beograda za kojom je tokom noći bio otvoren sistem "Pronađi me"

B92 pre 1 sat
Pronađena devojčica iz Beograda za kojom je tokom noći bio otvoren sistem "Pronađi me"

Dvanaestogodišnja A. D. iz Beograda, čiji je nestanak prijavljen u četvrtak, 23. jula, pronađena je, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Devojčica se, nepovređena, sama vratila kući, navodi se u saopštenju. Time je zatvoren sistem "Pronađi me", koji je bio aktiviran nešto posle 1.00 sat protekle noći za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka dvanaestogodišnje A. D. iz Beograda na opštini Čukarica u Beogradu. Tražite još vesti za temu Hronika? Rubrika Info donosi vam sve najvažnije informacije iz zemlje, regiona i sveta. Bilo da vas zanima politika, društvo, hronika, izbori, situacija na
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