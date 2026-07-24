Trošak socijalnih davanja u Nemačkoj čini skoro trećinu BDP

Trošak socijalnih davanja u Nemačkoj prošle godine je dostigao 1.400 milijardi evra, odnosno skoro trećinu bruto domaćeg proizvoda, navodi minhenski list Süddeutsche Zeitung.

Prema podacima vlade, rashodi su porasli u svim sistemima socijalnog osiguranja. Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja je porastao za 7,7 odsto, osiguranje nege za 11,2, a penzijskog osiguranja za 5,8 odsto, prenosi DPA. Sve u svemu, izdaci za penzije, zdravstvo, negu i slične naknade iz budžeta bili su 32 odsto BDP-a. tj. 0,7 procentnih poena više nego 2024. Najveći deo rashoda, po 36 odsto, odnosio se na penzije, naknade za negu i slična davanja, kao i na