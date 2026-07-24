Brutalni sukob Škaljarskog i Kavačkog klana: Zvicer osuđen na 40 godina zatvora

BBC News pre 10 minuta | Slobodan Maričić - BBC novinar

SAVO PRELEVIC/AFP via Getty Images Policijski službenici obezbeđuju mesto zločina dok forenzičari ispituju područje eksplozije na Cetinju 20. juna 2024. godine, nakon što su najmanje dve osobe poginule, a tri povređene u eksploziji, prema saopštenju policije. Crnogorski mediji su tada pisali da su žrtve pripadnici kriminalne grupe „Škaljari"

Prvo je u španskom gradu Valensiji nestalo 200 kilograma kokaina, a onda su počeli da nestaju ljudi.

Za deset godina sukoba Škaljarskog i Kavačkog klana, nazvanih po naseljima u crnogorskoj opštini Kotor, a nastalih internim sukobom unutar jednog velikog klana zbog incidenta iz Španije, do sada je ubijeno više desetina ljudi.

U julu 2026. izrečene su i prve sudske presude pred Višim sudom u Podgorici, pa je Radoje Zvicer, označen kao šef Kavačkog klana, osuđen u odsustvu na maksimalnih 40 godina zatvora.

Petar Lazović, operativac crnogorske Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB), koja je pandan Bezbednosno-informativne agencije (BIA) u Srbiji, osuđen na 20 godina zatvora zbog sumnje da je bio deo Kavačkog klana.

Mediji pišu da je do sada sukob dva klana odneo najmanje 70 života.

Likvidacija je bilo širom Evrope, kao i na ulicama Crne Gore i Srbije, a izvršene su na najrazličitije načine - od obračuna vatrenim oružjem, preko bombi ispod automobila, do snajpera.

Ubistvo Gorana Radomana 2015. u Beogradu često se označava kao početak brutalnog rata, a na spisku ubijenih do danas ima vođa klanova, članova njihovih porodica, niza nižerangiranih pripadnika, ali i slučajnih prolaznika.

On i dalje traje.

Za dva meseca ubijena četiri navodna pripadnika Škaljarskog klana, uz više pokušaja likvidacija, pisali su mediji u oktobru 2025. godine.

Još jedan navodni pripadnik Škaljarskog klana teško je ranjen u aprilu 2026. u u Barseloni, gde je u decembru 2025. navodno ubijen jedan Škaljarac, a prethodno i navodni pripadnik Kavačkog klana.

Pripadnik Škaljarskog klana početkom jula izručen je Crnoj Gori iz Srbije.

Napeto je i u Podgorici, gde je u martu ranjen navodni član Kavčana.

Kada su obračuni počeli, sve ozbiljnije kriminalne grupe iz Srbije i Crne Gore su se priklonile jednoj od ove dve grupacije, piše u izveštaju srpske Bezbednosno-informativne agencije (BIA), preneo je KRIK.

Osim kontakata sa proizvođačima droge u Južnoj Americi i brodskim kompanijama koji se bave transportom, klanovi imaju i dobru saradnju sa visokim policijskim, pravosudnim i državnim zvaničnicima u regionu, ali i širom sveta.

Škaljarski klan

Jovan Vukotić, jedan od vođa 'Škaljaraca', ubijen je u septembru 2022. u Istanbulu.

Za njim je prethodno raspisana poternica u Crnoj Gori.

Optužen je i da je podstrekivao ubistvo glavnih suparnika iz Kavačkog klana, nudeći za to četiri miliona evra, piše KRIK.

Bio je sumnjičen i za planiranje ubistva navodnih vođa srpskog ogranka Kavačkog klana - Veljka Belivuka i Marka Miljkovića - ali je ta istraga obustavljena.

Vukotić je u Crnoj Gori jednom osuđen za pokušaj ubistva, a u Srbiji zbog posedovanja lažnog pasoša.

Optužbe da je vođa škaljarskog klana je negirao, nazivajući ih „mitom" i „podmenutim lažnim optužbama".

„Nisam šef nikakvog klana, nisam šef čak ni svojoj ženi i deci", izjavio je 2018. pred Drugim osnovnim sudom u Beogradu.

Tvrdio je da su trojica muškaraca 2019, dok je bio u pritvoru u Srbiji, planirala da ga otruju cijanidom.

Za likvidaciju Vukotića bila su optužena četvorica - oslobođen je Milan Vujotić, za koga mediji tvrde da je visokopozicioniran u Kavačkom klanu, dok su ostala trojica osuđena na doživotni zatvor u Turskoj.

Dve godine ranije u Atini ubijen je i Igor Dedović, takođe jedan od lidera Škaljaraca i Vukotićev kum.

Veliku pažnju izazvao je i slučaj iz 2016, kada je jedan od pripadnika Škaljarskog klana ubijen u zatvoru Spuž, nedaleko od Podgorice, glavnog grada Crne Gore - i to iz snajpera - za šta su optužena trojica muškaraca.

U međuvremenu je ubijen i Vukotićev otac Veselin.

Mediji prenose da je šef Škaljarskog klana sada Igor Vukotić - stariji brat Jovana Vukotića - koji je godinama u bekstvu.

On je takođe više puta izbegao ubistvo, poslednji put 2016. godine, kada je ispod njegovog automobila postavljena bomba.

Srpska bezbednosna služba je u izveštaju napisala da je Škaljarski klan blizak sa Filipom Koraćem, desnom rukom Luke Bojovića, koji je dugo važio za jednog od najmoćnijih ljudi podzemlja.

Ko su Filip Korać i Luka Bojović?

Korać je 2023. uhapšen u Mađarskoj, a zatim izručen Francuskoj, gde je optužen da je organizovao međunarodni šverc droge i učestvovao u pranju novca.

Reč je o „jednom je od najopasnijih ljudi u Srbiji i glavnim snabdevačem drogom", rekao je u januaru 2020. predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Pet godina kasnije, ime Filipa Koraća ponovo se pominjalo u političkom životu.

Opoziciona političarka Marinika Tepić optužila je Vučića da su „on i njegov brat deo narkokartela i kriminalne grupe Filipa Koraća".

Vučić je u junu 2025. te optužbe odbacio i rekao da je Korać njegovo „hteo da ubije njegov o dete" i molio tužilaštvo da istraži tvrdnje Tepić.

O Luki Bojoviću, sinu bivšeg direktora beogradskog Zoološkog vrta Vuka Bojovića, list Danas je pisao da je „najmoćniji čovek srpskog podzemlja".

U istom tekstu je za njega navedeno da je bio blizak Željku Ražnatoviću Arkanu, ubijenom vođi paravojne formacije Srpska dobrovoljačka garda tokom rata u bivšoj Jugoslaviji.

Bojović, nedavno fotografisan na Ražnatovićevom pomenu, u Španiji je osuđen za više krivičnih dela i odslužio je deset od 18 godina zatvorske kazne.

Pušten je na uslovnu slobodu i 2022. proteran u Srbiju, gde se protiv njega ne vodi nijedan postupak, naglasio je tada Bojovićev advokat.

Na sudu se pojavljivao samo kao svedok u postupku protiv petorice okrivljenih 2024. za pripremu njegovog ubistva.

Reč je o navodnim pripadnicima Kavačkog klana.

Tužilaštvo za organizovani kriminal je 2010. podiglo optužnicu protiv Bojovića, gde je označen kao vođa ostataka zloglasnog Zemunskog klana, kao i da je organizovao brojna ubistva.

Za njim je tada raspisana poternica na osnovu koje je uhapšen u Španiji.

Specijalni sud u Beogradu ga je 2015. oslobodio svih optužbi zbog nedostatka dokaza.

Zemunski klan je bio moćna kriminalna organizacija čiji su neki pripadnici osuđeni na dugogodišnje kazne zatvora zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića 2003.

Neki od pripadnika ovog klana ubijeni su u policijskoj akciji 'Sablja'.

BBC/Dejana Vukadinović Panorama Kotorta, crnogorskog primorskog grada u kojem su naselja Škaljari i Kavač

Kavački klan

Radoje Zvicer, navodni vođa Kavačkog klana, dugo je u bekstvu.

Crnogorska policija je 10. februara 2026. upala u kuću koju navodno koriste Zvicer i njegova supruga Tamara u kotorskom naselju Kavač.

Pronađeni su i privremeno oduzeti skupoceni automobili, novac, sredstva komunikacije i tehnička oprema.

Pogledajte snimak crnogorske policije o upadu u vilu koja se povezuje sa Zvicerom

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MUP Crne Gore Vila u kotorskom naselju Kavač koja se dovodi u vezu sa Radojem Zvicerom, navodnim vođom Kavačkog klana

Zvicerovo ime je istovremeno na Interpolovoj listi najtraženijih begunaca Evrope.

U maju 2020. teško je ranjen kada su na njega pucali u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine.

Trinaestočlanu Zvicerovu grupu crnogorski tužioci istražuju zbog organizacije ubistva Rista Mijanovića, člana Škaljarskog klana, u novembru 2020.

U međuvremenu ga je Viši sud u Novom Sadu osudio na dve i po godine zatvora zbog posedovanja lažnog pasoša, ali u odsustvu.

To je do danas jedini postupak u Srbiji protiv Zvicera, koga su vlasti u Beogradu i provladini mediji javno optuživali da planira atentat na Vučića.

„Ja mu poručujem (Zviceru): 'Naći ćemo te bilo gde na svetu”, izjavio je Vučić 2021.

Kao drugi lider klana označen je Slobodan Kašćelan, uhapšen 2021, a zatim i 2024, i to na vratima zatvora, odmah po puštanju iz pritvora.

On i još 17 ljudi optuženi su za nekoliko ubistava, među kojima i vođe suparničkog Škaljarskog klana Jovana Vukotića.

Suđenje je počelo u aprilu 2025, a Kašćelan se izjasnio kao nevin.

„Od okrivljenih, samo poznajem Radoja Zvicera. Iz Kotora smo, mali je grad, poznajemo se. Ponekad popijemo piće", rekao je.

Darko Šarić, često označen kao „jedan od najvećih narko-bosova Balkana", prvostepenom presudom osuđen na šest godina zatvora za šverc kokaina, takođe je povezivan sa Kavačkim klanom.

Optužen je i za ubistva pripadnika Škaljarskog klana na grčkom ostrvu Krfu i u Atini.

Protiv navodnih vođa ogranka Kavačkog klana u Srbiji - Veljka Belivuka i Marka Miljkovića - uhapšenih u februaru 2021, u Beogradu se vodi postupak.

Sumnjiče se za svirepa ubistva sedam ljudi.

Belivuk i Miljković su tokom saslušanja pričali o navodnom odnosu sa državnim vrhom Srbije i predsednikom Vučićem, za šta nisu izneli konkretne dokaze.

Vučić je sve njihove navode negirao.

Belivuk tvrdi da su Vučić i njegovi saradnici godinama od njega, kao tadašnjeg vođe najvatrenijih navijača Fudbalskog kluba Partizan, tražili da se na utakmicama ne skandira protiv predsednika, kao i da zastrašuju učesnike protesta protiv vlasti.

Na pojedinim mečevima Partizana, Belivukova grupa je napadala navijače koji su uzvikivali pogrdne poruke upućene Vučiću.

Belivuk je izjavio da su oni 2016, u saradnji sa ljudima kontroverznog kosovskog biznismena Zvonka Veselinovića, učestvovali u rušenju beogradskog naselja Savamala, što je očistilo prostor za projekat Beograd na vodi.

Kao ljudi bliski Belivukovoj grupi, često su pominjani Novak Nedić, bivši generealni sekretar Vlade Srbije, kao i žandarm Nenad Vučković.

Vučković nije izvršio nijedno krivično delo u vezi sa organizovanim kriminalom i protiv njega neće biti pokrenuta istraga, naveli su 2023. iz Tužilaštva za organizovani kriminal.

Tužilaštvo je prethodno ispitivalo veze koje su Belivuk i saradnici imali u policiji, pa je saslušana i Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka u MUP-u.

Hrkalović je u januaru 2025. prvostepeno osuđena na 16 meseci zatvora zbog trgovine uticajem.

Prethodno je za saradnju sa kriminalnim grupama optužila Nebojšu Stefanovića, nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova i odbrane, koji je to negirao.

„Objavljujemo rat mafiji i u ovaj rat ulazimo bez zadrške i rezerve", izjavio je Stefanović 2016, posle ubistva Aleksandra Stankovića, prethodnog vođe grupe koju je preuzeo Belivuk.

Ipak, deluje da je on bio usmeren samo na jednu stranu, piše KRIK.

Nijedan bitan član Kavačkog klana nije uhapšen u Srbiji, dok je policija u više navrata je hapsila pripadnike Škaljarskog i time se hvalila, dodaju.

Na pitanje zbog čega, Stefanović je izjavio da je „Škaljarski klan aktivniji u Srbiji".

Provladini mediji u Srbiji su, takođe, više bili zainteresovani da izveštavaju o članovima škaljarske grupe, dodaje KRIK.

Stefanović je kasnije izjavio da će „biti sankcionisani oni iz države koji su sarađivali sa kriminalcima", ali postupaka protiv visokih zvaničnika do sada nije bilo.

„Kavački klan je bio prijateljski klan Srbije, do raskola Vučića i Stefanovića", izjavio je Milivoje Katnić, bivši glavni specijalni tužilac Crne Gore, kom se sudi zbog optužbi da je bio deo kriminalne organizacije, kao i da je sprečavao krivično gonjenje protiv Zvicera i drugih članova Kavačkog klana.

Katnić je jedan od nekadašnjih visokih funkcionera Crne Gore koji se sumnjiče za slične stvari.

Specijalni tužilac Crne Gore Saša Čađenović, uhapšen je u decembru 2022, pod sumnjom da se umešao upravo u kriminal - i to kao deo Kavačkog klana.

Sumnjiči se za stvaranje kriminalne organizacije i više zloupotreba službenog položaja.

Krivicu je negirao.

Početkom maja 2022, crnogorski istraživački portal Libertas objavio je dokument Europola u kom se navodi da su službenici policije Petar Lazović i Ljubo Milović članovi kavačkog klana.

Njih dvojica, dodaje isti izvor, bili su direktno umešani su šverc kokaina, oružja i cigareta, kao i da je Lazović „bio u svakodnevnom kontaktu sa Zvicerom i obaveštavao ga o svemu što je dogovoreno u policiji i sa tužiocem".

Lazović je u julu 2026. prvostepenom presudom osuđen na 20 godina zatvora, a Ljubo Milović na 19, saopšteno je 24. jula 2026. iz Višeg suda u Podgorici.

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(BBC News, 07.24.2026)