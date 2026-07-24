‘Dirnite mi u porodicu i odoh’: Jirgen Klop po preuzimanju nemačkog fudbalskog tima

BBC News pre 1 sat | Predrag Vujić - BBC novinar

Martin Rickett/PA Wire

Nemačka, četvorostruki svetski prvak u fudbalu, udara temelje novog nacionalnog tima.

Posle još jednog razočaravajućeg rezultata na svetskim prvenstvima, čelnici Nemačkog fudbalskog saveza rešili su da posegnu za jednim od najboljih koji će imati ulogu 'vatrogasca'.

A ta zahtevna uloga poverena je Jirgenu Klopu, bivšem treneru Liverpula i Borusije Dortmund, koji nacionalni tim preuzima od Julijana Nagelsmana, potvrđeno je u Nemačkoj.

Klop je dogovorio ugovor do 2030. godine, dakle do narednog Svetskog prvenstva, a za dve godine ga čeka novo Evropsko prvenstvo (ako se Nemačka kvalifikuje).

Posle šokantne eliminacije Nemačke u šesnaestini finala Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku, Nagelsman je bio ćestoko kritikovan, nije bio omiljen među navijačima, pa je podneo ostavku.

Nagelsman je jedan od najmanje 15 trenera/selektora koji su napustili neku reprezentaciju od ukupno 48 koje su igrale na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.

Uglavnom su svi sami otišli ili su smenjeni zbog loših rezultata na Mundijalu, ali se u Nemačkoj, fudbalskoj velesili, neuspeh ne prašta jer su očekivanja uvek velika.

Nemačka je poslednji put bila prvak sveta 2014. godine, a od tada su se nizali neuspesi na velikim turnirima.

Klop preti odlaskom, ako...

„Ne radim ovaj posao za i zbog sebe. Radim ga za vas.

„Prihvatio sam ovaj posao iako sam video kako ste se ophodili prema Julijanu Nagelsmanu", bila je jedna od najsnažnijih Klopovih poruka nemačkim ljubiteljima fudbala.

„Prihvatam ga iako sam video kako su se (u Engleskoj) ophodili prema Tomasu Tuhelu", aludirao je na žestoke kritike na račun Nemca, selektora Engleske, zbog taktike protiv Argentine u polufinalu Svetskog prvenstva.

Imao je još jednu poruku.

„Ako budete krenuli na moju porodicu, odlazim.

„Ako mislite da sam loš i loše radim posao, recite mi to u lice i odmah ću otići, bez traženja bilo kakve nadoknade.

„Znam da postoje i druge zemlje u kojima se prema trenerima nacionalnih timova postupa još gore.

„Volim ovaj posao, ali sam uvek spreman da odem ako je potrebno.“

Ipak, rekao je i da mu je ovo vrhunac karijere.

„Jirgen Klop neće imati nikakvu 'karijeru' posle reprezentacije.

„Ovo je vrhunac, apsolutno najviša tačka moje fudbalske karijere kao trenera. Daću sve od sebe“, uverava Nemce.

Hannes Albert/EPA/Shutterstock

Debi u septembru u evropskom klasiku protiv Holandije

Prvu takmičarsku utakmicu kao selektor Nemačke, Klop će imati 24. septembra protiv Holandije, što se smatra jednim od najvećih derbija evropskog reprezentativnog fudbala.

„Reprezentacija može da ujedini nas Nemce kao gotovo ništa drugo.

„Upravo to čini ovaj zadatak tako posebnim za mene“, rekao je Klop.

Uoči izbora novog selektora, javnost u Nemačkoj bila je gotovo nepodeljena da je Klop pravi izbor.

U nedavnoj anketi vodećeg nemačkog fudbalskog lista Kiker, čak 80 odsto čitalaca se izjasnilo za Klopa.

Za Nemački fudbalski savez (DFB), obezbeđivanje Klopovog potpisa bio je prioritet otkako je Nagelsman podneo ostavku.a.

Predsednik DFB-a Bernd Nojendorf rekao je da Klop „oličava strast, kredibilitet i sposobnost da inspiriše ljude“.

„Posle ostavke Nagelsmana, Klop je bio naš nedvosmisleni izbor za mesto selektora reprezentacije.

„Zato smo ga neumorno 'progonili'“, dodao je Nojendorf.

Hannes Albert/EPA/Shutterstock Jirgen Klop na konferenciji za novinare u Frankfurtu 24. jula, na kojoj je potvrđeno da će biti novi selektor nemačke fudbalske reprezentacije

Pre nego što je postigao dogovor sa Nemačkim fudbalskim savezom, 59-godišnji Klop je nagovestio da je spreman da se vrati trenerskom poslu i preuzme 'vruć krompir'.

„Rezervoar mi je pun i spreman sam“, rekao je Klop tokom Mundijala, potvrdivši da pregovara sa savezom matične zemlje.

„Stvari su se odvijale prilično brzo. Julijan je podneo ostavku. Nemački fudbalski savez traži naslednika i obratili su mi se.

„Julijan Nagelsman nije jedini problem u nemačkom fudbalu", dodao je Klop.

Od mnogih kritika nemačkog tima poslednjih godina, najveće i najčešće su bile nedostatak pobedničkog mentaliteta i odsustvo veze sa navijačima.

Klop, koji je u čitavoj karijeri govorio o „čudovištima mentaliteta“ i postao kultni heroj u svakom klubu koji je vodio, čini se da je savršeno rešenje.

Klop bi mogao da donese „novi duh optimizma“, rekao je Stefan Efenberg, bivši vezni igrač Nemačke i minhenskog Bajerna, u popularnoj nemačkoj fudbalskoj tok-šou emisiji 'Dopelpas'.

Za Karstena Kramera, izvršnog direktora Borusije Dortmund, uticaj novog selektora može da ide i van granica sporta.

„Mislim da on otelotvoruje mnogo stvari koje našem fudbalu i našoj zemlji trenutno nedostaju“, rekao je Kramer za Kiker.

REUTERS/Heiko Becker

Tokom minulog Svetskog prvenstva, Klop je radio kao stručni komentator za nemačku televiziju.

Više puta je povezivan sa povratkom klupskom fudbalu, posebno sa Real Madridom u martu, ali je on te izveštaje nazvao „besmislicom“.

Klop je vodio Liverpul do sedam velikih trofeja, između ostalog šampiona britanske Premijer lige u sezoni 2019/20. i titule prvaka Evrope 2019. godine.

Prethodno je kao trener Borusije Dortmund osvojio dve titule nemačke Bundeslige između 2008. i 2015. godine, a sedam godina je bio na čelu Majnca, kluba u kojem je proveo praktično celu igračku karijeru.

Greg M Cooper/EPA/Shutterstock Klop je bio na nedavnom Svetskom prvenstvu, ali kao komentator na nemačkoj televiziji - na fotografiji je sa najboljim strelcem Mundijala, Francuzom Kilijanom Mbapeom

Nemačka je ispala sa ovogodišnjeg Svetskog prvenstva u šesnaestini penala, izgubivši od Paragvaja na penale, nastavljajući niz loših rezultata na velikim turnirima.

Nakon što je Joakim Lev predvodio Nemačku do njihove četvrte titule svetskog prvaka 2014. godine, Nemci nisu uspeli da prođu dalje od grupne faze 2018. i 2022. godine.

Selektor Nemačke na turniru u Kataru 2022. bio je Hansi Flik, sadašnji trener Barselone.

Julijan Nagelsman je nasledio Flika u septembru 2023. godine, prvobitno sa ugovorom do kraja Evropskog prvenstva 2024, čiji je Nemačka bila domaćin.

Stigli su do četvrtfinala u kojem su u produžecima izgubili od Španije koja je potom dopla do finala Evropskog prvenstva i osvojila titulu.

Nagelsmanov ugovor je kasnije produžen do ovogodišnjeg Svetskog prvenstva, a zatim i do Evropskog prvenstva 2028, ali je on podneo ostavku posle razočaravajućeg rezultata.

Nick Potts/PA Wire Razočarani nemački fudbaleri posle eliminacije sa Svetskog prvenstva 2026.

I Italijani žele nov početak, ali ih je Gvardiola odbio

Nemačka nije jedina fudbalska velesila koja pravi 'reset'.

Italija, još jedan velikan svetskog fudbala, posle trećeg uzastopnog propuštenog svetskog prvenstva takođe traži najbolje rešenje.

Čelnici Fudbalskog saveza Italije potvrdili su da su kontaktirali Španca Pepa Gvardiolu, koji je skoro 10 godina vodio Mančester siti, prethodno i minhenski Bajern i Barselonu.

Gvardiola je do sada bio najozbiljni kandidat da preuzme italijanski nacionalni tim, pošto je u aprilu ostavku na mesto selektora podneo Đenaro Gatuzo posle neuspeha u odlučujućoj utakmici za plasman na Mundijal protiv selekcije Bosne i Hercegovine.

Međutim, najnovija vest je da je Gvardiola odbio Italijane.

Sada je prvi favorit za novog selektora Andrea Pirlo, legenda italijanskog fudbala, trenutno trener Junajteda iz Dubaija.

Glavni zadatak novog selektora - ko god to bio - biće da Italiju vodi kroz Ligu nacija u grupi u kojoj su Francuska, Belgija i Turska, a zatim pokuša da se kvalifikuje za Evropsko prvenstvo 2028.

Pre nego što su kontaktirali Gvardiolu, Italijani su hteli najveće trenersko ime njihovog fudbala, Karla Anćelotija.

„Ne možemo da sakrijemo činjenicu da smo razgovarali i sa Karlom pre nego što smo razgovarali sa Gvardiolom“, rekao je novinarima legendarni bivši fudbaler Paolo Maldini koji je sada tehnički direktor u Fudbalskom savezu Italije.

„Iskreno, činilo se ispravnim da počnemo kontakte sa onima koje smatramo najboljima na svetu“, dodao je nekadašnji odbrambeni igrač Milana i italijanske reprezentacije.

Anćeloti, bivši Maldinijev saigrač u reprezentaciji Italije i Milanu, preuzeo je selekciju Brazila 2025. godine i u maju je produžio ugovor do Svetskog prvenstva 2030. godine.

Uprkos ispadanju u osmini finala Svetskog prvenstva posle poraza od Norveške, Brazilska fudbalska konfederacija je potvrdila da će 67-godišnjak ostati selektor reprezentacije zemlje koja je pet puta bila svetski šampion.

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(BBC News, 07.24.2026)