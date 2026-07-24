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Lebron Džejms i poslednji ples u 'Gradu bratske ljubavi'

Jedan od najboljih košarkaša današnjice potpisao jednogodišnji ugovor sa Filadelfijom.

BBC News pre 1 sat  |  Marko Protić - BBC novinar
Lebron Džejms u dresu LA Lejkersa
Reuters
Lebron Džejms u dresu LA Lejkersa

Lebron Džejms doneo je odluku gde će završiti profesionalnu igračku karijeru.

Jedan od najboljih košarkaša današnjice poslednji, jednogodišnji ugovor u karijeri odigraće u dresu NBA ligaša Filadelfija Seventisiksersa.

Ovaj 41-godišnjak, najbolji strelac u istoriji NBA lige, prošlog meseca je napustio Los Anđeles Lejkerse posle osam godina.

U trci za Džejmsov potpis bili su i Klivlend Kavalirsi, Golden Stejt Voriorsi, Minesota Timbervulvsi i Majami Hit.

„Verujem da mogu da pomognem da Filadelfija Seventisiksersi postanu šampionski tim.

„Veoma sam uzbuđen što ću uneti novu energiju među navijače i još jednom započeti ovo neverovatno putovanje", napisao je Džejms na društvenoj mreži Iks.

Njegov bivši tim, Majami Hit, ranije ove nedelje greškom je objavio na društvenim mrežama link za konferenciju za medije za predstavljanje Džejmsa.

Portparola Hita rekao je za agenciju Rojters da se radi o grešci koju je napravio neko od zaposlenih spremajući se za mogućnost da Džejms opet obuče dres ovog kluba.

Igrajući za Majami Hit, Džejms je osvojio dve titule šampiona NBA lige, 2012. i 2013. godine.

On je NBA karijeru počeo u Klivlend Kavalirsima 2003. godine, gde je igrao do 2010, kada je prešao u Majami.

Tim sa Floride napustio je posle četiri sezone i vratio se u Klivlend sa kojim je osvojio titulu šampiona 2016, jedinu u dosadašnjoj klupskoj istoriji.

„Zauvek ću voleti Majami, a severozapadni Ohajo će večno biti moj dom", dodao je Džejms.

On je rođen u mestu Akron, 44 kilometra udaljenom od Klivlenda, u američkoj saveznoj državi Ohajo.

Džejms je sa Lejkersima takođe osvojio jedan šampionski prsten, u sezoni 2019/20 koja je bila prekinuta zbog pandemije korona virusa.

Liga je tada odlučila da se završnica sezone ipak odigra - u posebnim uslovima u kojima su igrači bili izolovani na Floridi.

U finalu plej-ofa Lejkersi su savladali Majami 4:2 u seriji, a Džejms je proglašen za najkorisnijeg igrača.

Ovo je Lejkersima bila 18. i za sada poslednja šampionska titula u klupskoj istoriji.

Džejmsov novi klub, Filadelfija, do sada je tri puta bio prvak NBA lige - 1955, 1967. i 1983. godine, a poslednji put u finalu igrao je 2001.

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(BBC News, 07.24.2026)

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