Više od 20.000 ljudi u Francuskoj evakuisano zbog požara, borba sa vatrom i u Italiji i Španiji

BBC News pre 8 minuta | Kačela Smit; Tara Mevavala

AFP via Getty Images

Više od 20.000 ljudi evakuisano je iz oblasti na jugozapadu Francuske zbog šumskih požara, preneli su lokalni mediji.

Više od 3.400 hektara je uništeno, a oko 700 vatrogasaca pokušava da ugasi vatru, saopštile su vlasti regiona Žironda.

Nekoliko važnih saobraćajnica je zatvoreno, a zabranjena je upotreba vozila na električni pogon i sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

Šumski požari su izbili i u Španiji i Italiji.

Nekoliko hiljada ljudi je dobilo naređenje da napusti domove na nekoliko lokacija zapadno i južno od Madrida, a jedan vatrogasac je preminuo u borbi sa požarom na Siciliji.

U borbi sa požarima nadomak grada Bordoa pre nekoliko dana su poginula dvojica vatrogasaca, a u Francuskoj je ove nedelje održana komemoracija za njih.

Obeležena je „velikim emocijama", a ministar unutrašnjih poslova. Loran Nunjez je izrazio „doživotnu zahvalnost" i „nepokolebljivu podršku" njihovim porodicama.

Istovremeno požari gore i u Italiji, gde je održana komemoracija povodom smrti vatrogasca u San Kataldu, gradiću u centralnoj Siciliji.

Više od 350 požara trenutno gori na Siciliji, najvećem italijanskom i mediteranskom ostrvu.

Deset od tih 35 požara smatra se većim, zbog čega su organizovane preventivne evakuacije stanovništva, rekao je Salvo Kokina, šef Civilne zaštite Sicilije.

Ljudski faktor doveo je do požara, a njihovo gašenje je postalo društveni problem i pitanje javnog reda, dodao je.

Na udaru požara je i španska prestonica Madrid, ali je u noći između 22. i 23. jula većini evakuisanih rečeno da mogu da se vrate kući, uz izuzetak stanovnika oblasti Vila del Prado.

Požar u tom kraju i dalje gori, a na gašenju je angažovano 90 vatrogasaca i helikopter.

Lokalne vlasti upozoravaju da i dalje postoji „ekstremni rizik od požara".

AFP via Getty Images Pripadnici hitnih službi gasili su požare u Žirondi tokom 22. i 23. jula

U regionu Žironde na snazi je i dalje crveni alarm, a neka mesta za odmor u ugroženim područjima zatvorena su u četvrtak.

Jasmina de Freitas, 19-godišnjakinja iz priobalnog grada Porž, primetila je dim i osetila miris paljevine rok je ručala 22. jula

Do popodneva su „pepeo i poluspaljena kora drveća" padali iz vazduha, a nebo je bilo „veoma tamno", dok je dim postajao „sve gušći", opisuje.

Njena porodica je evakuisana oko 20 sati po lokalnom vremenu i prebačeni su u sportsku salu u obližnjem gradu.

Morali su da ostave njihove dve mačke i četiri kokoške, jer u žurbi tokom pakovanja nisu mogli da ih pronađu.

Od tada Jasmina ne može da spava i budi se noću na sat vremena kako bi proverila najnovije informacije o požarima.

„Mogla sam da vidim kako se broj izgorelih hektara uvećava", priča.

Dan kasnije, još ljudi je evakuisano na poluostrvu Leže-Kap-Fere južno od Porža.

Ovo je samo jedna od oblasti u Francuskoj koje su nedavno pretrpele štetu od požara usled niza neuobičajenih i dugih toplotnih talasa ovog leta u Evropi.

Joanna Kent/BBC Nebo iznad poluostrva Leže-Kap-Fere bilo je tamno od dima 23. jula

Evakuisani stanovnici regiona Var na jugoistoku Francuske dobili su 23. jula ujutru dozvolu da odu do njihovih domova i procene štetu koju su izazvali požari.

Ipak, iz lokalnih vlasti su rekli da budu spremni u slučaju da nova evakuacija bude neophodna.

I dalje postoji „vrlo visok" rizik od izbijanja požara u toj oblasti, upozoravaju iz francuske meteorološke službe.

Temperature u više evropskih zemalja tokom prethodnih meseci dostigle su istorijske rekorde.

U najmanje 95 odsto evropskih zemalja temperature u 2025. bile su iznad proseka, a Evropa se smatra kontinentom koji se najbrže zagreva.

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(BBC News, 07.24.2026)