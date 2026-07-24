Bošković (SRCE): MUP prodaje LRAD uređaje da bi uklonio dokaze o eventualnoj upotrebi 15. marta

"Apsolutno žele da se reše dokaza. Morate da znate da je Aleksandar Vulin, kada je bio ministar policije, hteo da promeni Zakon o policiji, ali mu to nije pošlo za tukom. Konkretno je hteo da u sredstva prinude baci zvučni top i mrežu za hvatanje ljudi", rekao je Bošković za današnji list Nova.

Prema njegovim rečima, "LRAD" uređaji su preplaćeni kada su nabavljani, a policija sada želi da ih proda upola cene, odnosno "da ih se reši".

On smatra da bi veštačenjem moglo da se proveri da li je taj uređaj korišćen na protestu 15. marta, s obzirom da postoje sistemi rada i da je to lako proverljivo.

"Osnovno pitanje je ko je naredio direktoru policije Draganu Vasiljeviću i tadašnjem komandantu Žandarmerije Saši Kosoviću da izvedu zvučni top na ulice. To isključivo Dačić može", naveo je Bošković.