Đurić istakao značaj učešća Srbije na konferenciji na skupu ASEAN

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić poručio je iz Manile da je reč o prvoj bilateralnoj poseti ministra spoljnih poslova Srbije Filipinima nakon 16 godina, ukazujući i na značaj učešća Srbije na važnoj konferenciji na skupu ASEAN-a.

"Imali smo odlične razgovore sa ministarkom spoljnih poslova Filipina Terezom Lazaro i dobra je vest za Srbiju i za naše građane je da ova velika i važna zemlja Jugoistočne Azije potvrđuje podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Naša međusobna podrška po pitanju poštovanja principa Povelje UN, po pitanju za nas ključnog nacionalnog pitanja Kosova i Metohije, se potvrđuje", istakao je Đurić, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Posebno je ukazao na značaj činjenice da sa Filipinima, zemljom koja ulazi u 20. prvih ekonomija sveta, otvaramo dijalog o načinima da unapredimo ekonomsku saradnju.

"Juče sam pomenuo da naša razmena sa ovim delom sveta već premašuje približno 1,4 milijarde evra na godišnjem nivou. Iako geografski udaljeni, uveren sam u to da dodatni potencijali postoje. Veoma bismo voleli da vidimo, a imamo i najave od naših filipinskih kolega, da će konačne odluke i za učešće na Ekspo 2027, nadamo se pozitivne, doneti narednih nedelja", ukazao je Đurić.

Šef srpske diplomatije preneo je da je čestitao filipinskoj koleginici Terezi Lazaro na činjenici da su u Manili uspeli da okupe lidere najuticajnijih zemalja sveta, ministre spoljnih poslova SAD, Kine, Rusije, Indije, Japana, a tu je bio i novi britanski ministar spoljnih poslova.

"Manila je postala u ovih nekoliko dana prestonica svetske diplomatije, ali i mesto na kome se razgovara na koji način da se niz globalnih kriza prevaziđe razgovorima. Dobro je što je Srbija za tim stolom kao zemlja koja ima svoje interese zasnovane na Povelji UN, koja se zalaže veoma snažno za međunarodnu saradnju zasnovanu na miroljubivoj koegzistenciji i koje među zemljama koje su i članice ove povelje ASEAN-a na koju slavimo ovih dana", rekao je Đurić.

Izrazio je očekivanje da će u narednom periodu i naša Narodna skupština biti primljena u Parlamentarnu skupštinu ASEAN u svojstvu posmatrača.