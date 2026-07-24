Parandilović: Nema razgovora među opozicijom o zajedničkom izlasku na izbore, prevagnula ideologija

Beta pre 28 minuta

Narodni poslanik i predsednik stranke Novo lice Srbije (NLS) Miloš Parandilović izjavio je danas da zbog ideoloških podela trenutno ne postoje razgovori između opozicionih blokova o eventualnom zajedničkom izlasku na predstojeće parlamentarne izbore.

Parandilović je agenciji Beta kazao da će savez stranaka Narodni pokret Srbije (NPS), Ekološki ustanak, NLS i Pokret za decentralizaciju Srbije (PODES) uputiti poziv svim opozicionim blokovima i studentskom pokretu za razgovor o formiranju zajedničke koalicione liste i kontrole izbornog procesa.

"Cilj našeg saveza stranaka je da na predstojećim izborima opozicija i studenti izađu na jednoj listi, da svi zajedno budemo protiv odnarođene vlasti koja se ponaša kao domaći okupator. Nadam se da nisu konačno zatvorena vrata sa studentskom listom i verujem da će do raspisivanja izbora biti formirana jedinstvena izborna lista studenata i opozicionih stranaka. Ako do toga ne dođe, opozicija bi trebalo da nastupi što ukrupnjenije, da se okupe sve zdrave opozicione snage kako bi se sprečilo prosipanje glasova i dao doprinos pobedi nad režimom", rekao je.

Na pitanje da li među opozicionim koalicijama postoje razgovori o zajedničkom izlasku na izbore, Parandilović je rekao da su ideološke podele prevagnule.

"Trenutno ne postoje razgovori između opozicionih blokova o eventualnom zajedničkom izlasku na predstojeće parlamentarne izbore. Pro EU koalicija je bez nagoveštaja na čudan način predstavila tu grupaciju iako smo sedeli za istim stolom. Imam utisak da oni hoće da na izbore izađu u toj konstelaciji, ali još uvek ne bi trebalo zatvarati vrata razgovorima. S druge strane koalicija NADA (Novi DSS-Monarhisti) insistira na okupljanju 'autentične desnice'. Mislim da bi trebalo da se isključe politički akteri koji donose negativne poene, i da u ovoj situaciji ne bi trebalo da se delimo po ideološkim osnovama", istakao je Parandilović.

Postoje opozicione stranke i lideri, dodao je, koji zbog negativnih poena odbijaju birače.

"Cilj naše koalicije je da napravimo što širi blok koji će da privlači birače. Ono što je trulo trebalo bi da otpadne i to je preduslov da bi se pobedio režim. Pred građane bi trebalo da izađemo jedan na jedan protiv mafije, a ako to ne uspemo onda dva na jedan – studenti i opozicija protiv mafije", rekao je.

"Ne insistiramo da na izbore izađemo u ovom formatu u kome smo sad, ali prošlo je vreme da oni koji najmanje vrede formiraju ideološku platformu i određuju pravac koalicije. Mislim da formiranje kolone na osnovu opredeljenja za Evropsku uniju (EU) ili Rusiju u ovom trenutku jeste potpuno promašen politički projekat i da je to tema na 10. mestu prioriteta za građane Srbije", ocenio je Parandilović.

On smatra da bi studenti i opozicija trebalo da formiraju zajednički izborni štab, bez obzira koliko će biti izbornih kolona.

"Kao što je bilo u Crnoj Gori, da zajedno organizujemo kontrolu izbornog procesa i pozivamo građane da glasaju protiv režima. Ako dozvolimo Aleksandru Vučiću da uvuče u podele studente i opoziciju, nećemo nikud stići. Naš savez će uputiti poziv svim opozicionim blokovima i studentskom pokretu za razgovor o formiranju zajedničke koalicione liste i kontrole izbornog procesa", kazao je Parandilović.

(Beta, 24.07.2026)