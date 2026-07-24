Šipoš (Mladi Kula): Deo opozicije koji podržava studente će ustupiti svoja mesta u biračkim odborima

Beta pre 2 sata

Roland Šipoš, odbornik liste "Glas mladih opštine Kula", demantovao je danas pregovore o zajedničkom izbornom štabu studentske liste i opozicije za predstojeće parlamentarne izbore, ali je potvrdio da će deo opozicije ustupiti svoja mesta u stalnim biračkim odborima studentskoj listi.

Šipoš je za list Danas govoreći o spekulacijama u javnosti da su započeli razgovori o potencijalnom zajedničkom delovanju studentskog pokreta i opozicije na predstojećim izborima, rekao da će studentska lista imati dovoljan broj kontrolora da pokrije sve biračke odbore na terenu.

"To znači da će kontrolu izbornog procesa u praksi vršiti sama studentska lista, a ne da je reč o nekom zajedničkom izbornom štabu", kazao je on.

Prema njegovim rečima, taj model je već primenjen na lokalnim izborima, uključujući i Kulu, gde je deo opozicije koji podržava studentsku listu ustupio mesta u biračkim odborima, dok je kontrolu na terenu vršila studentska lista.

"Taj model se pokazao dobrim jer se uspostavlja jedan kanal komunikacije, protok informacija je bolji, a i reakcija na eventualne probleme je brža", kazao je Šipoš.

Predsednik Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Miloš Jovanović rekao je za list Danas da ne zna ništa o tome da li su pokrenuti takvi razgovori, ali da su oni svakako spremni da sarađuju sa svim ostalim opozicionim akterima kada je reč o kontroli izbornog procesa.

"Mi kao autentična desnica, Novi DSS i Monarhisti, uveliko završavamo poslednje pripreme za samu kampanju među koje spada i formiranje izbornog štaba i finalizacija plana kampanje", kazao je Jovanović.

(Beta, 24.07.2026)

Povezane vesti »

Da li studenti i opozicija razgovaraju o zajedničkom izbornom štabu?

Da li studenti i opozicija razgovaraju o zajedničkom izbornom štabu?

Danas pre 34 minuta
Kuzmanović (DS): 16.000 kontrolora za izbore je minimum minimuma, predlažem 24.000

Kuzmanović (DS): 16.000 kontrolora za izbore je minimum minimuma, predlažem 24.000

Nedeljnik pre 1 sat
Mladi Kula: Deo opozicije će studentima ustupiti svoja mesta u biračkim odborima

Mladi Kula: Deo opozicije će studentima ustupiti svoja mesta u biračkim odborima

Radio 021 pre 2 sata
Kuzmanović: Za izbore je 16.000 kontrolora minimum minimuma, predlažem 24.000

Kuzmanović: Za izbore je 16.000 kontrolora minimum minimuma, predlažem 24.000

Radio 021 pre 2 sata
Kuzmanović: 16.000 kontrolora za izbore je minimum minimuma, predlažem 24.000

Kuzmanović: 16.000 kontrolora za izbore je minimum minimuma, predlažem 24.000

N1 Info pre 2 sata
Mladi Kula: Deo opozicije koji podržava studente će ustupiti svoja mesta u biračkim odborima

Mladi Kula: Deo opozicije koji podržava studente će ustupiti svoja mesta u biračkim odborima

N1 Info pre 2 sata
Šipoš (Mladi Kula): Deo opozicije koji podržava studente će ustupiti svoja mesta u biračkim odborima

Šipoš (Mladi Kula): Deo opozicije koji podržava studente će ustupiti svoja mesta u biračkim odborima

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Parlamentarni izboriIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Skupština grada: Povučen Predlog o javno-privatnom partnerstvu za uvođenje integrisanog bezbednog sistema

Skupština grada: Povučen Predlog o javno-privatnom partnerstvu za uvođenje integrisanog bezbednog sistema

N1 Info pre 44 minuta
Vremenska prognoza: Hladni front doneo osveženje, razvedravanje tokom dana

Vremenska prognoza: Hladni front doneo osveženje, razvedravanje tokom dana

Naslovi.ai pre 14 minuta
Er Srbija preusmerava letove sa Aerodroma Tivat zbog neregulisaneog naleta jata ptica

Er Srbija preusmerava letove sa Aerodroma Tivat zbog neregulisaneog naleta jata ptica

N1 Info pre 4 minuta
UNS: Urednik portala Srbin info oslobođen optužbi da je pozivao na državni udar

UNS: Urednik portala Srbin info oslobođen optužbi da je pozivao na državni udar

N1 Info pre 34 minuta
"Odziv znatno manji od očekivanog": Koliko građana se do sada prijavilo za filtere za individualna ložišta u Beogradu?

"Odziv znatno manji od očekivanog": Koliko građana se do sada prijavilo za filtere za individualna ložišta u Beogradu?

Insajder pre 9 minuta