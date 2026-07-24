Šipoš (Mladi Kula): Deo opozicije koji podržava studente će ustupiti svoja mesta u biračkim odborima

Beta pre 2 sata

Roland Šipoš, odbornik liste "Glas mladih opštine Kula", demantovao je danas pregovore o zajedničkom izbornom štabu studentske liste i opozicije za predstojeće parlamentarne izbore, ali je potvrdio da će deo opozicije ustupiti svoja mesta u stalnim biračkim odborima studentskoj listi.

Šipoš je za list Danas govoreći o spekulacijama u javnosti da su započeli razgovori o potencijalnom zajedničkom delovanju studentskog pokreta i opozicije na predstojećim izborima, rekao da će studentska lista imati dovoljan broj kontrolora da pokrije sve biračke odbore na terenu.

"To znači da će kontrolu izbornog procesa u praksi vršiti sama studentska lista, a ne da je reč o nekom zajedničkom izbornom štabu", kazao je on.

Prema njegovim rečima, taj model je već primenjen na lokalnim izborima, uključujući i Kulu, gde je deo opozicije koji podržava studentsku listu ustupio mesta u biračkim odborima, dok je kontrolu na terenu vršila studentska lista.

"Taj model se pokazao dobrim jer se uspostavlja jedan kanal komunikacije, protok informacija je bolji, a i reakcija na eventualne probleme je brža", kazao je Šipoš.

Predsednik Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Miloš Jovanović rekao je za list Danas da ne zna ništa o tome da li su pokrenuti takvi razgovori, ali da su oni svakako spremni da sarađuju sa svim ostalim opozicionim akterima kada je reč o kontroli izbornog procesa.

"Mi kao autentična desnica, Novi DSS i Monarhisti, uveliko završavamo poslednje pripreme za samu kampanju među koje spada i formiranje izbornog štaba i finalizacija plana kampanje", kazao je Jovanović.

(Beta, 24.07.2026)