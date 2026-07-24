Vremenska prognoza za petak 24. jul 2026: Danas promenljivo oblačno sa kišom

Beta pre 2 sata

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče prestanak padavina i razvedravanje.

Vetar slab i umeren, severozapadni, posle podne u pojačanju. Najniža temperatura od 10 do 17, a najviša dnevna od 18 na jugu do 26 na severu i istoku Srbije.

U Beogradu promenljivo oblačno, ujutru i pre podne na širem području grada uz mogućnost kratkotrajne kiše, a od sredine dana suvo sa dužim sunčanim intervalima.

Vetar slab i umeren, severozapadni, posle podne u pojačanju. Najniža temperatura od 14 do 16, a najviša dnevna oko 25.

(Beta, 24.07.2026)