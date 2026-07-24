ZLF: Dnevni red može da se promeni za nekoliko sati, kada SNS i SPS otvore sukob oko unosnih poslova

"Kada se unutar Srpske napredne stranke (SNS) i Socijalističke partije Srbije (SPS) otvore sukobi oko kontrole unosnih poslova, dnevni red može da se promeni za nekoliko sati. Kada građani traže rešenja, gradska vlast ih mesecima ignoriše", piše u saopštenju.

Šef odborničke grupe ZLF Branislav Dimitrijević kazao je da ne znaju da li je u toku "sukob oko podele plena ili poruka koju partneri u vlasti šalju jedni drugima".

"Ali znamo jedno: Kada su ugroženi njihovi interesi, Skupština grada radi ekspresno. Kada su ugroženi građani, onda slušamo da nema uslova, nema vremena i nema mogućnosti", naveo je Dimitrijević.

Najbolji primer, prema njegovim rečima, su Apoteke Beograd, dodajući da ZLF već mesecima traži da Skupština grada krene da rešava to što tamošnji zaposleni već 15 meseci ne primaju plate, nemaju overene zdravstvene knjižice i rade bez osnovnih uslova, bez klima uređaja i bez interneta, ali da za njih "nikada nije bilo mesta na dnevnom redu".

"Današnja sednica je pokazala da problem nikada nije bio proceduralan. Jedini problemi koji se hitno rešavaju su oni koji se tiču međusobnih interesa stranaka na vlasti. Građanke i građani Beograda zato s pravom mogu da se pitaju, ako dnevni red može da se promeni za nekoliko sati kada se vlast posvađa, zašto 15 meseci nema vremena za radnike Apoteka Beograd", kazao je Dimitrijević.