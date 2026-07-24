Ako na vratima stana vidite ove znakove, imate samo nekoliko sati da reagujete! Ovo je alarm da ste meta lopova

Cilindar brave je ključna slabost na vratima – ne sme da viri više od 3 mm i treba biti dodatno zaštićen Provalnici označavaju mete tajnim simbolima oko stana, koje treba odmah ukloniti Iako statistike pokazuju da je broj masovnih provala u padu u odnosu na devedesete godine, to ne znači da treba da budete opušteni.

Naprotiv, moderni provalnici su danas znatno opasniji i tehnički opremljeniji, a organizovane grupe koriste hiruršku preciznost pri odabiru svojih meta. Sezona godišnjih odmora i produženih vikenda za njih je idealno "vreme za posao", a stručnjaci upozoravaju da često nesvesno sami olakšavamo posao kriminalcima. Prvi korak svakog profesionalnog lopova je procena ulaza. Stručnjaci za bezbednost ističu da je cilindar brave ključna tačka koju provalnici skeniraju.