Ako na vratima stana vidite ove znakove, imate samo nekoliko sati da reagujete! Ovo je alarm da ste meta lopova
Blic pre 31 minuta
Cilindar brave je ključna slabost na vratima – ne sme da viri više od 3 mm i treba biti dodatno zaštićen Provalnici označavaju mete tajnim simbolima oko stana, koje treba odmah ukloniti Iako statistike pokazuju da je broj masovnih provala u padu u odnosu na devedesete godine, to ne znači da treba da budete opušteni.
Naprotiv, moderni provalnici su danas znatno opasniji i tehnički opremljeniji, a organizovane grupe koriste hiruršku preciznost pri odabiru svojih meta. Sezona godišnjih odmora i produženih vikenda za njih je idealno "vreme za posao", a stručnjaci upozoravaju da često nesvesno sami olakšavamo posao kriminalcima. Prvi korak svakog profesionalnog lopova je procena ulaza. Stručnjaci za bezbednost ističu da je cilindar brave ključna tačka koju provalnici skeniraju.