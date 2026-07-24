Američki fijasko u Iranu! Pentagon utapa dolare u rat, kriza odjeknula prekoputa Atlantika: Trampova noćna mora sve dublja

Blic pre 21 minuta
Američki fijasko u Iranu! Pentagon utapa dolare u rat, kriza odjeknula prekoputa Atlantika: Trampova noćna mora sve dublja

Pentagon je zbog budžetskih ograničenja bio primoran da smanji obuku i održavanje, što direktno utiče na spremnost jedinica Ekonomski i vojni troškovi rata koje je izneo Hegset u potpunoj su suprotnosti s Trampovim prikazom "jeftinog sukoba" Pentagonu ponestaje novca u jeku rata u Iranu.

Ovo je priznao američki ministar odbrane Pit Hegset, koji je na saslušanju u Senatu otkrio astronomsku cenu sukoba na Bliskom istoku – i zatražio još – dok je predsednik Donald Tramp požurio da prikaže rat kao “jeftin”. Hegset je na eksplozivnom saslušanju u Senatu u utorak upozorio da će se njegovo ministarstvo suočiti sa “kritičnim nedostatkom” sredstava, ukoliko Kongres ne usvoji zahtev za hitano finansiranje. Rekao je da su troškovi rata porasli na najmanje
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Marko Rubio: Rusija gubi više od 5.000 vojnika nedeljno u svom ratu protiv Ukrajine

Marko Rubio: Rusija gubi više od 5.000 vojnika nedeljno u svom ratu protiv Ukrajine

Kurir pre 4 sati
Izraelci zabrinuti: Iran se veoma brzo obnavlja nakon više od 20.000 vazdušnih udara

Izraelci zabrinuti: Iran se veoma brzo obnavlja nakon više od 20.000 vazdušnih udara

Politika pre 4 sati
Iran traži od Vašingtona promenu pristupa

Iran traži od Vašingtona promenu pristupa

Politika pre 5 sati
Taker Karlson: Ubistvo Hamneija jedno od najbezumnijih rešenja Amerike

Taker Karlson: Ubistvo Hamneija jedno od najbezumnijih rešenja Amerike

Politika pre 5 sati
Velika Britanija posle pretnje Irana objavila da je spremna da se brani

Velika Britanija posle pretnje Irana objavila da je spremna da se brani

Danas pre 5 sati
„Bilo bi komično da nije toliko tragično“: Izvršni direktor Hjuman rajts voča analizira zašto je Tramp pristao na nuklearni…

„Bilo bi komično da nije toliko tragično“: Izvršni direktor Hjuman rajts voča analizira zašto je Tramp pristao na nuklearni sporazum sa Saudijcima

Danas pre 6 sati
Tramp objavio kada će Si Đinping posetiti SAD

Tramp objavio kada će Si Đinping posetiti SAD

Danas pre 6 sati

Ključne reči

IranBliski IstokKongresDonald TrampDolar

Svet, najnovije vesti »

Kad se Nemačka naoruža: Da li će ova zemlja po treći put uništiti Evropu?

Kad se Nemačka naoruža: Da li će ova zemlja po treći put uništiti Evropu?

Velike priče pre 16 minuta
Američki fijasko u Iranu! Pentagon utapa dolare u rat, kriza odjeknula prekoputa Atlantika: Trampova noćna mora sve dublja

Američki fijasko u Iranu! Pentagon utapa dolare u rat, kriza odjeknula prekoputa Atlantika: Trampova noćna mora sve dublja

Blic pre 21 minuta
Eksplodirao robotski usisivač, mladić jedva ostao živ: Danima je bio u komi, uništena čitava kuća

Eksplodirao robotski usisivač, mladić jedva ostao živ: Danima je bio u komi, uništena čitava kuća

Blic pre 56 minuta
Još jedan stravičan masakr u Nigeriji: Banda na motorima ubila najmanje 24 farmera

Još jedan stravičan masakr u Nigeriji: Banda na motorima ubila najmanje 24 farmera

Kurir pre 1 sat
Novi milionski paket za Ukrajinu! Sjajne vesti za Kijev, jedna država najavila dodatnu finansijsku pomoć

Novi milionski paket za Ukrajinu! Sjajne vesti za Kijev, jedna država najavila dodatnu finansijsku pomoć

Kurir pre 3 sata