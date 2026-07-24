Američki fijasko u Iranu! Pentagon utapa dolare u rat, kriza odjeknula prekoputa Atlantika: Trampova noćna mora sve dublja

Pentagon je zbog budžetskih ograničenja bio primoran da smanji obuku i održavanje, što direktno utiče na spremnost jedinica Ekonomski i vojni troškovi rata koje je izneo Hegset u potpunoj su suprotnosti s Trampovim prikazom "jeftinog sukoba" Pentagonu ponestaje novca u jeku rata u Iranu.

Ovo je priznao američki ministar odbrane Pit Hegset, koji je na saslušanju u Senatu otkrio astronomsku cenu sukoba na Bliskom istoku – i zatražio još – dok je predsednik Donald Tramp požurio da prikaže rat kao “jeftin”. Hegset je na eksplozivnom saslušanju u Senatu u utorak upozorio da će se njegovo ministarstvo suočiti sa “kritičnim nedostatkom” sredstava, ukoliko Kongres ne usvoji zahtev za hitano finansiranje. Rekao je da su troškovi rata porasli na najmanje