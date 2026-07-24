"Biće mrtvih, preti katastrofa" Otvara se novi pakleni front u ratu, nižu se jezive pretnje, situacija se otima kontroli

Najmanje sedam tankera naglo je promenilo kurs blizu Jemena zbog pomorske blokade Huti drže teritoriju koja se nalazi na manje od 100 km od strateški važnog moreuza Jemenski Huti, militantna grupa koju podržava Teheran, navodno su napali dva saudijska tankera u Crevnom moru, otvarajući novi front u ratu između Irana i Amerike, koja udara na mete u bliskoistočnoj zemlji svake noći već skoro dve nedelje zaredom. Nova pretnja u vidu Huta mogla bi da proširi rat u