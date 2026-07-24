(Foto) Šest beba iz blizanačkih trudnoća i još tri! Uzbudljiva noć u beogradskom porodilištu, mame presrećne: "Sve je prošlo savršeno"

Blic pre 1 sat
(Foto) Šest beba iz blizanačkih trudnoća i još tri! Uzbudljiva noć u beogradskom porodilištu, mame presrećne: "Sve je prošlo…

Ovo je rekord tog porodilišta, a sve porodilje i bebe su dobro zahvaljujući timskom radu medicinskog osoblja.

Porodilje su izrazile zahvalnost na profesionalizmu osoblja i istakle jedinstvenost i lepotu iskustva blizanačkih porođaja. U Kliničko-bolničkom centru "Doktor Dragiša Mišović" za sat vremena rođeno je šest beba iz tri blizanačke trudnoće, a još tri žene na svet su donele tri bebe čime je postignut rekord u ovom porodilištu da za sat vremena bude rođeno čak devet beba. Načelnica Bolnice za ginekologiju i akušerstvo KBC " Dragiša Mišović" dr, Slađana Mihajlović,
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