Lekari imaju rok od 15 dana da ovo prijave MUP-u, a onda vam se oduzima vozačka dozvola! Rigorozno pravilo koje mnogi ne znaju
Blic pre 11 minuta
Pri produženju vozačke dozvole sve upisane kategorije se automatski prenose, osim ako postoji zdravstveni problem za profesionalne kategorije C i D.
Zdravstvene ustanove imaju zakonski rok od 15 dana da prijave MUP-u svakog vozača koji više nije sposoban za određenu kategoriju vozila. Prilikom produženja vozačke dozvole sve kategorije vam automatski ostaju upisane, osim u jednom slučaju. Istraživali smo šta se dešava kada vozač izgubi zdravstvenu sposobnost za profesionalne kategorije (C i D) i zašto zdravstvene ustanove imaju rok od samo 15 dana da vas prijave MUP-u. Vozači u Srbiji koji u svojim dozvolama