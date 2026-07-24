Lekari imaju rok od 15 dana da ovo prijave MUP-u, a onda vam se oduzima vozačka dozvola! Rigorozno pravilo koje mnogi ne znaju

Blic pre 11 minuta
Lekari imaju rok od 15 dana da ovo prijave MUP-u, a onda vam se oduzima vozačka dozvola! Rigorozno pravilo koje mnogi ne znaju

Pri produženju vozačke dozvole sve upisane kategorije se automatski prenose, osim ako postoji zdravstveni problem za profesionalne kategorije C i D.

Zdravstvene ustanove imaju zakonski rok od 15 dana da prijave MUP-u svakog vozača koji više nije sposoban za određenu kategoriju vozila. Prilikom produženja vozačke dozvole sve kategorije vam automatski ostaju upisane, osim u jednom slučaju. Istraživali smo šta se dešava kada vozač izgubi zdravstvenu sposobnost za profesionalne kategorije (C i D) i zašto zdravstvene ustanove imaju rok od samo 15 dana da vas prijave MUP-u. Vozači u Srbiji koji u svojim dozvolama
Otvori na blic.rs

MUP »

Aktiviran sistem "Pronađi me" u Srbiji: Nestala devojčica (12) u Beogradu

Aktiviran sistem "Pronađi me" u Srbiji: Nestala devojčica (12) u Beogradu

Mondo pre 3 sata
Pronađena devojčica iz Beograda za kojom je tokom noći bio otvoren sistem "Pronađi me"

Pronađena devojčica iz Beograda za kojom je tokom noći bio otvoren sistem "Pronađi me"

RTS pre 36 minuta
Pronađena dvanaestogodišnja devojčica iz Beograda, zbog čijeg nestanka je MUP aktivirao sistem "Pronađi me"

Pronađena dvanaestogodišnja devojčica iz Beograda, zbog čijeg nestanka je MUP aktivirao sistem "Pronađi me"

Newsmax Balkans pre 3 sata
Pronađena devojčica (12) koja je nestala u Beogradu. Oglasio se MUP: Vratila se sama kući

Pronađena devojčica (12) koja je nestala u Beogradu. Oglasio se MUP: Vratila se sama kući

Blic pre 3 sata
Potraga srećno završena: 12-godišnja devojčica sa Čukarice ponovo sa roditeljima

Potraga srećno završena: 12-godišnja devojčica sa Čukarice ponovo sa roditeljima

Euronews pre 3 sata
Pronađena nestala devojčica (12) u Beogradu: Sama se vratila kući

Pronađena nestala devojčica (12) u Beogradu: Sama se vratila kući

Mondo pre 3 sata
Pronađena dvanaestogodišnja Anđelija Dimitrijević, zbog čijeg nestanka je aktiviran sistem "Pronađi me"

Pronađena dvanaestogodišnja Anđelija Dimitrijević, zbog čijeg nestanka je aktiviran sistem "Pronađi me"

Newsmax Balkans pre 3 sata
MUP »

Ključne reči

MUP

Društvo, najnovije vesti »

Ako na vratima stana vidite ove znakove, imate samo nekoliko sati da reagujete! Ovo je alarm da ste meta lopova

Ako na vratima stana vidite ove znakove, imate samo nekoliko sati da reagujete! Ovo je alarm da ste meta lopova

Blic pre 31 minuta
Lekari imaju rok od 15 dana da ovo prijave MUP-u, a onda vam se oduzima vozačka dozvola! Rigorozno pravilo koje mnogi ne znaju

Lekari imaju rok od 15 dana da ovo prijave MUP-u, a onda vam se oduzima vozačka dozvola! Rigorozno pravilo koje mnogi ne znaju

Blic pre 11 minuta
Pronađena devojčica iz Beograda za kojom je tokom noći bio otvoren sistem "Pronađi me"

Pronađena devojčica iz Beograda za kojom je tokom noći bio otvoren sistem "Pronađi me"

RTS pre 36 minuta
Hladno i oblačno ujutru, popodne nepogode: Jeseni kraj nedelje uz pljuskove sa grmljavinom

Hladno i oblačno ujutru, popodne nepogode: Jeseni kraj nedelje uz pljuskove sa grmljavinom

Mondo pre 31 minuta
Danas kiša i grmljavina, a sunčano će biti samo u jednom delu zemlje: svežije, temperatura od 18 do 26°C

Danas kiša i grmljavina, a sunčano će biti samo u jednom delu zemlje: svežije, temperatura od 18 do 26°C

Telegraf pre 16 minuta