Lekari imaju rok od 15 dana da ovo prijave MUP-u, a onda vam se oduzima vozačka dozvola! Rigorozno pravilo koje mnogi ne znaju

Pri produženju vozačke dozvole sve upisane kategorije se automatski prenose, osim ako postoji zdravstveni problem za profesionalne kategorije C i D.

Zdravstvene ustanove imaju zakonski rok od 15 dana da prijave MUP-u svakog vozača koji više nije sposoban za određenu kategoriju vozila. Prilikom produženja vozačke dozvole sve kategorije vam automatski ostaju upisane, osim u jednom slučaju. Istraživali smo šta se dešava kada vozač izgubi zdravstvenu sposobnost za profesionalne kategorije (C i D) i zašto zdravstvene ustanove imaju rok od samo 15 dana da vas prijave MUP-u. Vozači u Srbiji koji u svojim dozvolama