LJUBIŠA RISTIĆ na čelu Ateljea 212: Zamenio v.d. direktorku Gordanu Goncić

Ljubiša Ristić imenovan je za v.d. direktora pozorišta Atelje 212 na sednici Skupštine grada Beograda.

Na toj funkciji zamenio je dosadašnju v.d. direktorku Gordanu Goncić. Na današnjoj sednici Skupštine grada Beograda reditelj Ljubiša Ristić imenovan je za v.d direktora pozorišta Atelje 212. Ristić je na vodećem mestu teatra Atelje 212 zamenio dramaturškinju Gordanu Goncić. Prethodno, Skupština grada Beograda imenovala je 16. septembra dramturškinju Gordanu Goncić za novog vršioca dužnosti direktora teatra Atelje 212. Ljubiša Ristić završio je Akademiju dramskih