Panika u Bahreinu i Kuvajtu! Zavijaju sirene za opasnost: "Na meti smo iranskih raketa i dronova"

Blic pre 20 minuta
Panika u Bahreinu i Kuvajtu! Zavijaju sirene za opasnost: "Na meti smo iranskih raketa i dronova"

Bahrein i Kuvajt su prijavili da su bili meta iranskih napada raketama i dronovima.

U Bahreinu su uključene sirene za vazdušnu opasnost nakon najnovijih udara. Bahrein i Kuvajt saopštili su jutros da su meta iranskih napada raketama i dronovima. U Bahreinu su aktivirane sirene za vazdušnu opasnost samo nekoliko sati nakon što je američka vojska saopštila da je okončala trinaestu noć udara na Iran, prenela je Al Džazira. Kuvajtska vojska je saopštila da je tokom noći aktivirala protivvazdušnu odbranu da bi se suprotstavila iranskim napadima
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