Totalni haos na Bliskom istoku! Zavijaju sirene, pogođen granični prelaz, aktiviran PVO: Iran lansirao rakete i dronove na Bahrein i Kuvajt, Tramp poručuje: "Ovo je tek početak!"

Blic pre 38 minuta
Totalni haos na Bliskom istoku! Zavijaju sirene, pogođen granični prelaz, aktiviran PVO: Iran lansirao rakete i dronove na…
Tenzije na Bliskom istoku su porasle nakon iranskih napada dronovima i raketama na Bahrein i Kuvajt Granični prelaz Abdali između Iraka i Kuvajta pogođen je dvaput dronskim napadima, a privremeno je zatvoren Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što su Bahrein i Kuvajt saopštili da su bili meta iranskih napada raketama i dronovima, dok je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio da bi eventualna konfiskacija iranske imovine od strane SAD
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp najavljuje odmazdu, Iran preti eskalacijom

Tramp najavljuje odmazdu, Iran preti eskalacijom

Politika pre 48 minuta
Tramp najavljuje upotrebu iranskog novca za štetu u Ormuzu, Arakči upozorava na haos zbog zaplene imovine

Tramp najavljuje upotrebu iranskog novca za štetu u Ormuzu, Arakči upozorava na haos zbog zaplene imovine

Insajder pre 2 sata
Tramp zapretio ozbiljnom vojnom odmazdom Iranu i iranskim saveznicima Hutima

Tramp zapretio ozbiljnom vojnom odmazdom Iranu i iranskim saveznicima Hutima

N1 Info pre 1 sat
uživo Rat SAD i Irana ulazi u novu fazu: Eksplozije širom Irana, napadi na američke baze i oštre pretnje Teherana

uživo Rat SAD i Irana ulazi u novu fazu: Eksplozije širom Irana, napadi na američke baze i oštre pretnje Teherana

NIN pre 1 sat
Tramp preti „ozbiljnom vojnom odmazdom“ Teheranu i Hutima: Novi udari SAD na Iran, u Bahreinu se oglasile sirene

Tramp preti „ozbiljnom vojnom odmazdom“ Teheranu i Hutima: Novi udari SAD na Iran, u Bahreinu se oglasile sirene

Danas pre 1 sat
Direktno upozorenje: "Nastaće haos"

Direktno upozorenje: "Nastaće haos"

B92 pre 2 sata
Tramp udara na iranski nuklearni kompleks? "Dobićete lep i snažan udarac!": Podigao moćne bombardere B-1, gomila oružje i…

Tramp udara na iranski nuklearni kompleks? "Dobićete lep i snažan udarac!": Podigao moćne bombardere B-1, gomila oružje i medicinske timove: "Sve upućuje na eskalaciju"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIrakBliski IstokKuvajtBahrein

Svet, najnovije vesti »

Lavrov: Treba utvrditi ko je odgovoran za neuspeh dogovora sa samita na Aljasci

Lavrov: Treba utvrditi ko je odgovoran za neuspeh dogovora sa samita na Aljasci

Sputnik pre 7 minuta
Broj mrtvih premašio 1.000. Opasna zaraza se širi, ovako nešto nije zabeleženo nikada: "Umiru jer nemamo vakcine, lekove i…

Broj mrtvih premašio 1.000. Opasna zaraza se širi, ovako nešto nije zabeleženo nikada: "Umiru jer nemamo vakcine, lekove i novac!"

Blic pre 2 minuta
Minsk upozorio Varšavu: Sprema se teroristički akt u Poljskoj

Minsk upozorio Varšavu: Sprema se teroristički akt u Poljskoj

NIN pre 7 minuta
Zelenski: Rusija će blokirati koridore za žito; Kremlj: Moskva otvorena za pregovore

Zelenski: Rusija će blokirati koridore za žito; Kremlj: Moskva otvorena za pregovore

RTS pre 12 minuta
Protesti u Viskonsinu posle smrti Afroamerikanca u policijskoj intervenciji

Protesti u Viskonsinu posle smrti Afroamerikanca u policijskoj intervenciji

RTS pre 12 minuta