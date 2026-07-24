Totalni haos na Bliskom istoku! Zavijaju sirene, pogođen granični prelaz, aktiviran PVO: Iran lansirao rakete i dronove na Bahrein i Kuvajt, Tramp poručuje: "Ovo je tek početak!"

Tenzije na Bliskom istoku su porasle nakon iranskih napada dronovima i raketama na Bahrein i Kuvajt Granični prelaz Abdali između Iraka i Kuvajta pogođen je dvaput dronskim napadima, a privremeno je zatvoren Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što su Bahrein i Kuvajt saopštili da su bili meta iranskih napada raketama i dronovima, dok je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio da bi eventualna konfiskacija iranske imovine od strane SAD