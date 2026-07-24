Tramp udara na iranski nuklearni kompleks? "Dobićete lep i snažan udarac!": Podigao moćne bombardere B-1, gomila oružje i medicinske timove: "Sve upućuje na eskalaciju"

Upotreba bombardera B-1 predstavlja značajnu eskalaciju sukoba i proširenje američke vojne kampanje protiv Irana Tramp je najavio moguće napade na iranske nuklearne komplekse, mostove i elektrane kao odgovor na iranske napade na brodove u Ormuskom moreuzu Tenzije između Vašingtona i Teherana nastavljaju da rastu.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je da bi konfiskacija iranske imovine mogla da izazove haos, dok su SAD saopštile da su izvele 13. uzastopnu noć udara na ciljeve u Iranu. Američke snage su i tokom noći sa srede na četvrtak izvele nove napade na vojne ciljeve u Iranu 12. noć zaredom, dok brojni posmatrači upozoravaju na pretnju značajne američke eskalacije sukoba. Tenzije između Vašingtona i Teherana nastavljaju da rastu. Iranski ministar