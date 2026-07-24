Treslo se tlo u Americi: Snažan zemljotres jačine 5,0 stepeni pogodio Teksas

Blic pre 1 sat
Treslo se tlo u Americi: Snažan zemljotres jačine 5,0 stepeni pogodio Teksas
Zemljotres se dogodio na dubini od 5,6 kilometara Američki geološki zavod (USGS) je objavio ove podatke Snažan zemljotres jačine 5,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je saveznu američku državu Teksas, saopštio je Američki geološki zavod (USGS). Epicentar zemljotresa, koji se dogodio na dubini od 5,6 kilometara, bio je 37 kilometara južno-jugoistočno od grada Spirmana, naveo je USGS, prenosi ABC njuz. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama niti
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