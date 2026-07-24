Vučić danas prima u oproštajnu posetu ambasadora Austrije Kristijana Ebnera

Kristijan Ebner je bio ambasador Austrije u Srbiji od 2022. godine Sastanak će se održati u 11 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadora Austrije Kristijana Ebnera, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Srbije. Oni će se sastati u 11 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu. Ebner je na