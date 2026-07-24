"Želim da vam pomognem": U Černigovu uhapšena žena, vojnicima poklonila pakete iz Mekdonaldsa sa eksplozivom

Incident se dogodio na kontrolnom punktu u Černigovu, na severu Ukrajine Devojka je pod izgovorom pomoći vojnicima donela nekoliko paketa hrane iz Mekdonaldsa Ukrajinska Služba bezbednosti (SBU), u saradnji sa Nacionalnom policijom i tužilaštvom, uhapsila je osobu koja je na jednom od kontrolnih punktova u Černigovu, na severu Ukrajine, pokušala da preda vojnicima improvizovanu eksplozivnu napravu skrivenu u burgeru iz Mekdonaldsa. Kako navodi Uprava SBU za