Delta Holding ubrzava razvoj uz rast prihoda i EBITDA u prvoj polovini 2026. godine

Bloomberg Adria pre 2 sata  |  PR tekst
Delta Holding ubrzava razvoj uz rast prihoda i EBITDA u prvoj polovini 2026. godine

Rezultati potvrđuju uspešnu realizaciju investicija, regionalnu ekspanziju i stratešku transformaciju kompanije Delta Holding je u prvih šest meseci 2026. godine ostvario prihod od 564 miliona evra i EBITDA od 70 miliona evra, što predstavlja rast od 7% u odnosu na isti period prethodne godine.

Ukoliko se ovakav trend nastavi do kraja godine, očekuje se da će ukupni prihodi premašiti 1,3 milijarde evra, uz očekivanu EBITDA od 170 miliona evra. U prvom polugodištu 2026. godine u budžet Republike Srbije uplaćeno je 126 miliona evra. Rast poslovanja rezultat je snažnih performansi distribucije i logistike, nekretnina, hotelskog portfolija, kongresne i automobilske industrije, uz kontinuirani razvoj agrara i e-commerce-a, čime je još jednom potvrđena snaga
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