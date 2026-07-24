Folksvagen u ozbiljnom izazovu: Profit potonuo više od 30%, slede novi rezovi i otpuštanja

Nemački automobilski gigant Folksvagen (Volkswagen) ušao je u drugu polovinu 2026. godine sa znatno slabijim rezultatima nego što je očekivao.

Kompanija je objavila da je neto profit u prvih šest meseci pao za više od 30 odsto na godišnjem nivou, dok je istovremeno pogoršala prognozu za celu godinu i prvi put najavila pad prihoda umesto rasta. Ovakav razvoj događaja potvrđuje da se jedan od najvećih svetskih proizvođača automobila suočava sa dubokim strukturnim problemima. Pritisak dolazi sa više strana – od agresivne konkurencije u Kini, preko američkih carina, do visokih troškova poslovanja u Evropi.