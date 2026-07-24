Hidrolog RHMZ-a upozorava: Nepovoljna hidrološka situacija na Dunavu, najniži vodostaj u poslednjih pola veka

Danas pre 2 sata  |  R. Marković
Hidrolog RHMZ-a upozorava: Nepovoljna hidrološka situacija na Dunavu, najniži vodostaj u poslednjih pola veka

Hidrološka situacija u Srbiji je jako nepovoljna, naročito na Dunavu, gde je 18. jula kod Bezdana zabeležen vodostaj od minus 120 centimetara, najniži u poslednjih 40,50 godina, kaže za Danas hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Dejan Vladiković.

On dodaje da, prema klimatološkim izgledima, ništa bolja situacija neće biti ni u narednih mesec dana. “Jako su niski vodostaji Dunava, nešto manje nepovoljna situacija je na Savi i Tisi. Danas je na Dunavu, na ulazu u zemlju, proticaj vode bio ispod 1.000 kubika. Pre par dana imali smo taj minimum u novijoj istoriji osmatranja. Posle se malo popravila situacija za dvadesetak centimetara, ali i dalje to ne menja karakter ozbiljne hidrološke suše”, kaže on. Prema
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