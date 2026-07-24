Tramp uveo nove carine, stupile na snagu jutros, pogođeno 60 država: „Mislim da ulazimo u ružnu fazu“

Danas pre 9 minuta  |  S. D.
Tramp uveo nove carine, stupile na snagu jutros, pogođeno 60 država: „Mislim da ulazimo u ružnu fazu“

Desetine američkih trgovinskih partnera, od Evrope preko Kine do Indije, od danas se suočavaju sa novim carinama od 10 do 12,5 odsto na robu koja se izvozi u Sjedinjene Američke Države, saopštila je kancelarija američkog trgovinskog predstavnika, prenosi CNN.

Carine su stupile na snagu jutros. Roba iz 60 pogođenih zemalja čini 99,4 odsto američkog uvoza. Administracija predsednika Donalda Trampa uvela je nove carine zbog optužbi da nedovoljno sprovode zabrane uvoza robe proizvedene prinudnim radom, prenosi Rojters. „Predsednik neće dozvoliti da njegova trgovinska politika i širi ciljevi budu potkopani samo zato što je jedan instrument možda ograničen odlukom suda ili nekim drugim faktorom“, rekli su visoki zvaničnici
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