Velika Britanija posle pretnje Irana objavila da je spremna da se brani

Danas pre 8 sati  |  Beta
Velika Britanija posle pretnje Irana objavila da je spremna da se brani

Velika Britanija je spremna da se brani, saopštile su večeras tamošnje vlasti reagujući na pretnje Irana nakon što je London dozvolio američkoj vojsci da koristi britanske baze.

Britansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su oružane snage spremne da zaštite zemlju „od bilo koje vrste napada, bilo da potiče sa britanske teritorije ili iz inostranstva“. „Velika Britanija je spremna da se brani non-stop“, dodalo je britansko ministarstvo na društvenim mrežama, aludirajući na višeslojni sistem vazdušne i raketne odbrane koji uključuje britansku mornaricu, vojsku i vazduhoplovstvo, u koordinaciji sa saveznicima NATO-a. Ministarstvo spoljnih
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