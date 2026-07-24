Belgija ima novog selektora: Mark van Bomel na klupi do kraja EP 2028. godine

Fudbalski savez Belgije saopštio je danas da je imenovao Holanđanina Marka van Bomela za novog selektora seniorske reprezentacije.

Van Bomel (49) će funkciju selektora Belgije obavljati od 15. avgusta, a potpisao je ugovor do kraja Evropskog prvenstva 2028. godine. "Velika je čast postati selektor Belgije. Želeo bih da se zahvalim belgijskom fudbalskom savezu na poverenju koje su mi ukazali. Belgija ima izvanredne igrače i ogroman potencijal. Zajedno sa mojim trenerskim štabom želimo da izgradimo tim koji je disciplinovan, ambiciozan i dovoljno hrabar da se takmiči sa najboljima. Uspeh nikada