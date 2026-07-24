(Video) Gori Mediteran: Zbog stravičnih šumskih požara u Španiji i Francuskoj evakuisano više od 100.000 ljudi! U plamenu i jedno od najpoznatijih mondenskih letovališta

Dnevnik pre 3 sata
(Video) Gori Mediteran: Zbog stravičnih šumskih požara u Španiji i Francuskoj evakuisano više od 100.000 ljudi! U plamenu i…

MADRID/PARIZ: Više od 100.000 ljudi napustilo je domove ili je dobilo naredbu da ostane u zatvorenim prostorima zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili Španiju i Francusku, dok je Madrid proglasio nacionalnu vanrednu situaciju, a francuske vlasti naredile potpunu evakuaciju jednog od najpoznatijih letovališta u zemlji kopnenim i morskim putem.

Vlasti na jugozapadu Francuske naredile su evakuaciju poluostrva Kap Fere na obali Atlantika "selo po selo" zbog "intenzivnog i krajnje nepredvidivog" požara koji je zahvatio više od 12.500 hektara šume. Vlada Španije proglasila je prvu nacionalnu vanrednu situaciju zbog šumskog požara nakon što su se dva velika požara spojila u jedan u blizini Madrida, dok je treći bio na ivici da im se pridruži, usled visokih temperatura i izuzetno suvih uslova širom juga Evrope,
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