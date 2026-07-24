Kompletno opremljena nova zgrada Hitne pomoći za nekoliko nedelja

Ekapija pre 38 minuta
Kompletno opremljena nova zgrada Hitne pomoći za nekoliko nedelja
Ilustracija (Foto: Tatiana Popova/shutterstock.com) Nova zgrada Hitne pomoći u Beogradu sve neohodne dozvole će dobiti u narednih nekoliko nedelja do kada će biti i kompletno opremljena, posle čega će Beograđani u njoj moći će da dobiju najbolje usluge, najavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar koji je zajedno sa premijerom Đurom Macutom i direktorom Hitne pomoći Goranom Čolakovićem obišao završne radove na novoj zgradi. U okviru nje radiće i novi kol centar
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