Kompletno opremljena nova zgrada Hitne pomoći za nekoliko nedelja

Ilustracija (Foto: Tatiana Popova/shutterstock.com) Nova zgrada Hitne pomoći u Beogradu sve neohodne dozvole će dobiti u narednih nekoliko nedelja do kada će biti i kompletno opremljena, posle čega će Beograđani u njoj moći će da dobiju najbolje usluge, najavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar koji je zajedno sa premijerom Đurom Macutom i direktorom Hitne pomoći Goranom Čolakovićem obišao završne radove na novoj zgradi. U okviru nje radiće i novi kol centar