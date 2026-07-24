Propao i tender za 85 kratkih tramvaja

Ekapija pre 16 minuta
Propao i tender za 85 kratkih tramvaja

Ilustracija (Foto: Pixabay.com/islandworks) Tender za nabavku novih 85 kratkih tramvaja vrednosti 226 mil EUR za potrebe GSP-a će biti obustavljen, jer Grad Beograd nije obezbedio novac za uplatu avansa u visini od 22 mil EUR, saznaje sindikat Centar GSP Beograd.

Kako navode iz ovog sindikata, samo dva dana posle obustave tendera za nabavku novih trolejbusa, propao je i tender za nabavku novih tramvaja na koji se javila samo jedna firma i to turska Bozankaja. - Ovo je još jedan dokaz da zbog alarmantnog stanja u sistemu javnog prevoza Beograda i ogromnih dugova grada prema GSP-u, a GSP-a prema dobavljačima, više nije moguće nabaviti nijedno novo vozilo preko grada - izjavio je Ivan Banković, predsednik sindikata Centar
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