"Ćerka vam je teško povređena": Posle telefonskog poziva lažnog doktora, žena iz Vranja ostala bez novca

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
"Ćerka vam je teško povređena": Posle telefonskog poziva lažnog doktora, žena iz Vranja ostala bez novca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, podneće krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv R.

Š. (49), državljanina Severne Makedonije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara. R. Š. se sumnjiči da je juče otišao do kuće sedamdesetogodišnje žene u Vranju i od nje uzeo veću sumu novca, nakon što ju je prethodno telefonom pozvao jedan muškarac za kojim se intenzivno traga, a koji se predstavio kao doktor, rekavši joj da je njena ćerka teško povređena u inostranstvu i da joj je potreban novac za hitnu operaciju. Iako
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