Nove carine SAD testiraju sporazum sa EU, Brisel pozvao Vašington da "ispuni svoje obaveze"

Euronews pre 27 minuta  |  Autor: Tanjug
Nove carine SAD testiraju sporazum sa EU, Brisel pozvao Vašington da "ispuni svoje obaveze"

Evropska unija očekuje da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da se pridržavaju trgovinskog sporazuma koji je stupio na snagu 1. jula prošle godine, uprkos novim carinama koje je uvela administracija američkog predsednika Donalda Trampa, saopštio je danas portparol Evropske komisije.

SAD od danas uvode dodatne carine od 10 i 12,5 odsto na robu iz 60 trgovinskih partnera, uključujući Evropsku uniju i Kinu, uz obrazloženje da se radi o merama povezanim sa navodima o nedovoljnom sprovođenju zabrane prisilnog rada, preneo je Rojters. "EU je već ispunila svoj deo sporazuma", rekao je portparol Komisije, dodajući da će Brisel nastaviti saradnju sa američkom administracijom kako bi osigurao da Vašington "u potpunosti ispunjava svoje obaveze".
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