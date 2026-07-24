Paunović opet u problemu: Mitrović izvesno propušta prvi prozor u Ligi nacija

Nekako je FSS odvratio Veljka Paunovića od ideje da napusti kormilo reprezentacije već posle prvog okupljanja.

Razočaran brojnim otkazima, selektor Srbije imao je ideju da se već u junu povuče sa klupe nacionalnog tima i prihvati ponudu iz Saudijske Arabije. Ipak, za sad je i dalje tu i vodiće "orlove" na startu Lige nacija - ali kadrovskih problema ponovo će imati. Očekuje se da se, za daleko važnije utakmice krajem septembra i početkom oktobra, svi pozvani igrači odazovu Paunoviću. Međutim, sve i da hoće, Aleksandar Mitrović to izvesno neće moći da učini, jer je njegov